Marsiglia, De Zerbi fa sognare la Costa Azzurra, segna anche Weah, l’arbitro stoppa la festa del Nizza

Marsiglia travolgente: 5-1 a Nizza e primato momentaneo in Ligue1, partita sospesa nel finale per i festeggiamenti degli ultras della Gym

Il Marsiglia vola al comando della Ligue 1 imponendosi con una goleada nel “derby della Costa Azzurra” con un perentorio 5-1 in trasferta. Serata amara per il Nizza, che festeggiava ieri il 40° anniversario del gruppo ultras della Gym, fondato nel 1985: lo spettacolo pirotecnico organizzato dai tifosi ha causato la momentanea interruzione della partita.

Attacco letale, Marsiglia al comando della Ligue 1

Vola il Marsiglia, trascinato dai suoi attaccanti: con la vittoria a Nizza, la squadra di Roberto De Zerbi si arrampica al primo posto della Ligue 1. Due punti di vantaggio sul PSG, che stasera sarà di scena contro il Le Havre. L’occasione di sostare, almeno per un giorno, in vetta alla classifica è stata sfruttata alla grande dal Marsiglia: 5-1 sul campo del Nizza, firmato dall’efficiente reparto avanzato composto da Greenwood, Aubameyang e Paixao, tutti a segno.

Gara sbloccata da Aubameyang con un destro imprendibile per il portiere del Nizza, Diouf: all’11’, Marsiglia in vantaggio. Poco dopo la mezzora è arrivato il raddoppio: azione personale dell’ex bianconero Weah, palla a Greenwood e Nizza di nuovo al tappeto. Sul finire del primo tempo la squadra di casa s’è fatta vedere in attacco, scontrandosi sul muro eretto da De Lange, sostituto tra i pali dell’argentino Rulli.

Nel 5-1 al Nizza a segno pure l’ex bianconero Weah

Nella ripresa l’estremo difensore marsigliese ha compiuto la parata più importante della partita intervenendo sulla conclusione di Moffi, sbarrando la strada alla potenziale rimonta del Nizza, colpito ancora da Greenwood (8’) e poi da Weah (13’) e da Paixao (29’) mandati in porta da due assist dello scatenato Aubameyang. Tra la rete del figlio di George e quella del portoghese è arrivato il gol della bandiera del Nizza ad opera di Mohamed-Ali Cho (18’).

Lo spettacolo dei tifosi del Nizza, partita interrotta

Serata amara, dunque, per il Nizza, che avrebbe voluto festeggiare in altro modo l’anniversario degli ultras della Gym. Encomiabile l’apporto dei tifosi, che hanno sostenuto fino all’ultimo secondo di partita i loro beniamini, nonostante il pesante passivo subito nel derby contro il Marsiglia.

I tifosi del Nizza hanno animato la serata trasformando una semplice partita di calcio in uno spettacolo pirotecnico, tra fumogeni, petardi e fuochi d’artificio, iniziato all’85’ (come l’anno della loro fondazione), che ha costretto l’arbitro Pignard a sospendere temporaneamente l’incontro, per quattro minuti.

I calciatori in campo, quelli delle panchine, gli staff tecnici e il pubblico presente hanno potuto godersi lo spettacolo con il risultato ormai in cassaforte. Il gioco è ripreso all’89° minuto e si è concluso pochi istanti dopo, senza ulteriori interruzioni.