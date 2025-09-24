Nizza-Roma: orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming, Europa League 2025-2026

Debutta in Europa la squadra di Gasperini, attesa dai francesi all'Allianz Riviera: le possibili scelte degli allenatori, l'orario e la diretta tv

Archiviati gli appuntamenti di Champions, è tempo anche di Europa League. La fase a girone unico prenderà il via mercoledì 24 e giovedì 25 settembre, con due squadre italiane ai nastri di partenza: Roma e Bologna. Questa sera tocca alla formazione di Gasperini, attesa al debutto europeo nella sfida contro il Nizza. Ecco tutte le informazioni utili per seguire il match e le probabili scelte dei due allenatori.

Dove vedere Nizza-Roma in diretta tv e in streaming

Nizza-Roma, valida per la prima giornata di Europa League, si giocherà questa sera alle ore 21:00 all’Allianz Riviera. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (252) e in streaming su Now e Sky Go.

Partita: Nizza-Roma

Data: 24 settembre 2025

Orario: 21

Stadio: Allianz Riviera

Diretta tv e streaming: Sky Sport 252, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

Le probabili formazioni

Nizza e Roma si presentano al debutto in Europa League con stati d’animo opposti. I francesi hanno vissuto un avvio altalenante in Ligue 1, con due vittorie e tre sconfitte, mentre i giallorossi di Gasperini hanno cominciato con il piede giusto: tre successi, rispettivamente contro Bologna, Pisa e nel derby contro la Lazio, a fronte della sola battuta d’arresto con il Torino. L’obiettivo della Roma è chiaro, ovvero partire forte anche sul palcoscenico europeo.

Per la sfida dell’Allianz Riviera, Haise dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1. In difesa rientra Dante, affiancato da Bombito e Bah. Sulle corsie esterne spazio a Clauss e Bard, con Vanhoutte e Samed in mediana. Davanti, Diop favorito su Moffi per il ruolo di terminale offensivo, supportato da Kevin Carlos e dall’ex Atalanta Boga.

NIZZA (3-4-2-1): Diouf; Bombito, Bah, Dante; Clauss, Vanhoutte, Samed, Bard; Kevin, Boga; Diop. All. Haise

Gasperini risponde con lo stesso modulo. In difesa confermato il terzetto Celik, Mancini e Ndicka, con Tsimikas sulla fascia sinistra e il rientrante Wesley a destra. A centrocampo El Ayanoui prenderà il posto di Cristante, mentre sulla trequarti Pellegrini agirà al fianco di Soulé. In attacco, Dovbyk sarà il terminale offensivo titolare.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Pellegrini, Soulé; Dovbyk. All. Gasperini

L’arbitro del match

Designazione arbitrale completamente spagnola per Nizza-Roma. A dirigere il match sarà Guillermo Cuadra Fernandez, affiancato dagli assistenti José Naranjo e Iván Masso Granado. Quarto uomo sarà Mateo Busquets Ferrer, mentre al VAR troveremo Carlos del Cerro Grande, supportato all’AVAR da Cesar Soto Grado.