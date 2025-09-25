Nizza-Roma, moviola: arbitro severo solo con Gasp, gol annullato, rigore dubbio e 5 ammoniti

La prova di Cuadra Fernandez nella gara di Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto spagnolo ha estratto il giallo solo per gli ospiti

Nato a Madrid, Cuadra Fernandez, 41 anni, la scelta per Nizza-Roma, è un arbitro Fifa dal 2020. Insegnante di inglese ed educazione fisica ha diretto durante gli Europei Under 21 ed è stato scelto per il Var al torneo di calcio olimpico in Giappone nel 2020. Vediamo come se l’è cavata ieri il fischietto spagnolo.

I precedenti di Cuadra Fernandez con la Roma

Cuadra Fernandez, 41 anni, non aveva mai incrociato i giallorossi in carriera. Aveva però già avuto a che fare con una squadra italiana: la Fiorentina, battuta 3-0 in trasferta dall’Istanbul Basaksehir nel settembre 2022, nella fase a gironi di Conference League.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Naranjo e Granado con Busquets Ferrer IV uomo, del Cerro Grande al Var e Soto Grado all’Avar, l’arbitro ha ammonito 5 giocatori, tutti della Roma: Konè, El Aynaoui, Ndicka, Tsimikas, Hermoso.

Nizza-Roma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 3′ Boga si lascia andare dopo un duello in velocità con Celik, non è rigore ma poteva essere giallo per simulazione. Prima ammonizione al 27′, è per Konè che con un intervento imprudente alza la gamba e colpisce Sanson in testa, pur nel tentativo di giocare il pallone. Al 38′ Mancini va a segno, ma era in fuorigioco sul cross: il VAR conferma. Al 41′ ammoniti El Aynaoui per una trattenuta e subito dopo Ndicka per un fallo veniale su Boudau

Al 75′ dopo essere stato superato in velocità da Mendy, con la palla che stava per uscire sul fondo in posizione laterale, Pisilli trattiene leggermente il laterale francese che cade a terra. L’arbitro dopo un breve consulto con il guardalinee decreta il calcio di rigore, punizione che sembra severa data anche la posizione del pallone, ormai non più giocabile da Mendy. Al 79′ ammonito Tsimikas, che alza il gomito su Clauss. Infine all’88’ giallo per Hermoso, che stende Cho a pochi passi dall’area. Al 92′ ammonito Gasperini per proteste. Dopo il recupero Nizza-Roma finisce 1-2.