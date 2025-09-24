Nizza-Roma, ultras pronti alla guerriglia con bastoni e coltelli, 102 tifosi fermati. Il motivo della rivalità

Vigilia ad altissima tensione nella città della Costa d'Azzurra: la polizia è riuscita a evitare il contatto tra le parti anche grazie all'utilizzo dello spray urticante

Notte di tensione in Costa d’Azzurra alla vigilia della sfida di Europa League tra Nizza e Roma. Più di cento ultras giallorossi sono stati fermati dalla polizia francese: come riferiscono i media locali, erano pronti alla guerriglia per la rivalità che intercorre tra le due tifoserie. In vista della partita in programma stasera le autorità hanno deciso di blindare la città: scatta il maxi-piano sicurezza.

Nizza-Roma, più di 100 ultras fermati

L’inferno è stato evitato per un pelo. Ed è frutto del dialogo tra la Digos di Roma e la polizia delle Alpi Marittime, intervenute in maniera tempestiva evitando così quella che sarebbe stata una vera e propria guerriglia. Sì, perché i tifosi della Roma in trasferta a Nizza sono stati trovati in possesso di petardi, coltelli, bastoni e tanti altri oggetti da utilizzare come possibili armi per assaltare i rivali.

Il luogo dell’incontro era la centralissima piazza Massena, ma le forze dell’ordine hanno scongiurato il contatto tra le parti anche grazie all’ausilio dello spray urticante. In totale 102 i sostenitori della Roma fermati, alcuni dei quali col volto coperto da passamontagna per non essere riconosciuti: da quanto si apprende, già oggi andranno a giudizio.

Scatta il maxi-piano di sicurezza in città

Quanto successo nella serata di ieri ha fatto scattare il campanello d’allarme in vista della partita, la prima stagionale della fase campionato di Europa League, tra il Nizza e la Roma di Gasperini che si giocherà stasera, mercoledì 24 settembre, alle 21:00.

L’imperativo è niente scontri. Per questo motivo, come riferisce Nice Matin, la città sarà blindata con più di 400 agenti dispiegati nei punti più critici, ovvero in centro e nei dintorni dello stadio. All’interno dell’Allianz Riviera, aumentato il numero degli steward, perquisizioni e controlli a tappeto, con i vigili del fuoco pronti a rispondere a qualsiasi emergenza.

Il motivo della rivalità tra le due tifoserie

Gli ultras del Nizza sono gemellati con quelli dell’Inter, tanto è vero che una delegazione dei tifosi della squadra francese aveva fatto scalo nel capoluogo lombardo per celebrare l’ultimo scudetto vinto dai nerazzurri.

Non solo: sono anche molto vicini alla tifoseria alla Lazio. In base alle ricostruzioni, ieri sera la situazione ha rischiato di degenerare anche per via delle provocazioni dei padroni di casa all’indirizzo dei giallorossi.