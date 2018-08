Nizza su Trapp, che sogna la Bundesliga

(ANSA) – ROMA, 28 AGO – Il Nizza allenato dall’ex centrocampista di Milan, Juve e Inter, Patrick Vieira, è interessato a ingaggiare il portiere Kevin Trapp. Lo scrive il Mundo deportivo. Il tedesco, attualmente in forza al PSG, è chiuso da Gigi Buffon e ha più volte manifestato nel corso dell’estate l’intenzione di cambiare maglia. Secondo France Football, il 28enne Trapp, che è legato al club parigino da un contratto che scadrà nel 2020, è già stato contattato anche da diversi club della Bundesliga. Non è da escludere anche un ritorno in patria, dopo l’esperienza francese.

