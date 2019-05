Nkoulou mette in chiaro il suo futuro

Intervistato dal Corriere della Sera, Nicolas Nkoulou ha commentato la stagione del Torino: "Abbiamo costruito una casa, è fondamentale per una famiglia. Ci manca solo il tetto, abbiamo due partite per costruirlo. E' da una stagione che lavoriamo sodo".

Grazie a Mazzarri il difensore ha offerto prestazioni di grande livello: "Non è solo un incredibile maestro di calcio, ha di questo gioco una conoscenza infinita. Per me Mazzarri è un 'papa poule' che difende i suoi giocatori da tutto e tutti. Rigoroso, ma anche affettuoso e molto protettivo".

Il difensore è entrato nel mirino di diversi club ma ha già deciso il suo futuro: "Voglio correre con il torino, non ascolto le voci di mercato".

SPORTAL.IT | 18-05-2019 10:16