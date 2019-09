N'Koulou: "Promesse non mantenute"

"Per me un uomo si definisce dal rispetto della parola. Sfortunatamente ho capito che le promesse sono difficili da mantenere". Nicolas Nkoulou rompe il silenzio e racconta a L'Equipe la sua verità sulle tensioni col Torino, col tecnico Mazzarri che non lo ha convocato nelle ultime 3 gare partite e la pessima prestazione col Wolverhampton.

"Sono leale, onesto e integro – si difende il giocatore. Nella mia carriera nessun compagno, allenatore o dirigente ha mai messo in causa la mia professionalità e ancora meno la mia educazione. Un professionista ha il dovere di informare il suo datore di lavoro se non è nelle condizioni ottimali per compiere il suo dovere, come ho fatto", sostiene il giocatore. "Ho capito che i miei dirigenti hanno rifiutato la mia partenza ancora questa estate. Fedele ai miei principi mi rimetto al lavoro senza che questi problemi ostacolino né la mia motivazione, né la mia professionalità e, ancora meno, l'ardore di difendere i colori del Toro. Lo merita la sua storia".

SPORTAL.IT | 06-09-2019 19:14