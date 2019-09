Nkoulou si scusa, il caso è chiuso

Ha aspettato che la squadra fosse al completo dopo il ritorno dei reduci dagli impegni con le Nazionali, ma Nicolas Nkoulou alla fine ha fatto il grande passo, quello di scusarsi davanti a tutti i compagni dopo il caso scoppiato alla vigilia della partita contro il Sassuolo, quando il difensore camerunese si chiamò fuori dalle scelte di Mazzarri in quanto “non sereno”, presumibilmente per motivi legati al mercato, ma mai chiariti.

Alla fine l’ex Lione è rimasto in granata e allora ecco il passo indietro attraverso una lunga lettera pubblicata sul sito ufficiale del club: "Oggi arriva il momento di chiudere definitivamente questa polemica. La Serie A ha ripreso il suo cammino e tutte le squadre sono gia' rientrate negli stadi. Al fine di riuscire a fare meglio della passata stagione dobbiamo essere uniti per il medesimo scopo. Dobbiamo essere concentrati per la stessa causa. Dobbiamo essere determinati per un solo obiettivo in modo tale che i tifosi siano orgogliosi di noi, scrivendo insieme una nuova pagina della storia del Torino. Pertanto ho deciso di lasciarmi alle spalle i momenti difficili di quest'estate per andare avanti senza esitazioni. Devo portare il mio mattone per la costruzione della casa perché la competizione sarà dura. Per questo motivo è necessario in primo luogo che io esprima le mie scuse se il mio comportamento è stato male interpretato, se ha contrariato o offeso i tifosi, i compagni di squadra, l'allenatore, lo staff e i dirigenti del Torino. Mi dispiace, ma non era il mio intento".

Le scuse del difensore sono state accettate da società e squadra, quindi Nkoulou tornerà a disposizione da settimana prossima dopo la partita contro il Lecce. "Preso atto delle parole e del ravvedimento di Nicolas Nkoulou, la società – d'intesa con il tecnico Walter Mazzarri – accetta le scuse del calciatore. Nkoulou, pertanto, tornerà ad allenarsi in gruppo con i compagni da martedì 17 settembre", è la risposta del Torino in una nota.

SPORTAL.IT | 13-09-2019 19:58