Nkoulou-Torino, è scoppiata la pace

Cinque giorni dopo il blitz di Roma, e appena tre giorni prima dell'ultima di andata contro il Bologna, il Torino torna in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia in casa contro il Genoa.

La Coppa è un obiettivo importante per la stagione dei granata e a confermarlo è stato indirettamente lo stesso Walter Mazzarri che manderà in campo la formazione titolare: "Ujkani è stato un ottimo acquisto, ma domani giocherà l'asse portante della squadra, che è quella Belotti-Nkoulou-Sirigu, poi magari possiamo metterci anche Rincon: se loro fanno bene, trasmettono fiducia a tutti gli altri".

C'è spazio anche per un elogio a Thomas Nkoulou, tornato una delle colonne della squadra dopo il caso di fine estate quando il camerunese si era chiamato fuori dal ritorno in Europa League contro il Wolverhampton in quanto distratto dalle voci di mercato: "Tra i punti fermi aggiungo Nkoulou, che è importante perché dà sicurezza anche ai più giovani" ha detto Mazzarri.

Obiettivo, trovare continuità: "Bisogna dare continuità ai nostri risultati. Non dobbiamo più avere cali di tensione: a Roma abbiamo dimostrato che se giochiamo come sappiamo, palla a terra, ce la giochiamo con chiunque. Abbiamo avuto difficoltà, ma abbiamo saputo reagire".

SPORTAL.IT | 08-01-2020 21:03