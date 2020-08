No alla Juve per il Napoli, tifosi azzurri al settimo cielo

Non solo Higuain, prelavato nell’estate del 2016 per una cifra monstre, e non solo il più fresco interesse per Milik. La Juventus, stando alle ultimissime voci di mercato, ha provato a prendere un altro attaccante sempre nel cuore dei tifosi del Napoli. La rivelazione è arrivata nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’originale” in onda ieri sera su Sky e ha fatto in breve il giro del web.

Di Marzio: “Bianconeri su Cavani”

A informare sulla trattativa in atto il super esperto di mercato Gianluca Di Marzio: “Gli obiettivi per l’attacco sono sempre Dzeko e Milik, me qualche settimana fa è stato fatto un tentativo per Cavani. Bene, l’uruguaiano non ha voluto prendere in considerazione la soluzione Juve“. Per Di Marzio “Cavani non se l’è sentita di tradire i tifosi del Napoli. Non so se cambieranno le cose, ma per ora il Matador non ha concesso aperture ai bianconeri”. Nel frattempo il bomber è stato a un passo dal Benfica, trattativa poi saltata: lo scenario, in ogni caso, non dovrebbe cambiare.

Juventus, c’è chi dice no

Insomma, come recita un vecchio tormentone di Vasco Rossi: “C’è chi dice no”. Anche alla Juventus. Questo, almeno, se dovesse essere confermato il clamoroso ‘gran rifiuto’ di Cavani alla Vecchia Signora. L’ex attaccante di Palermo, Napoli e Psg ha giocato tre stagioni sotto il Vesuvio mettendo a segno 104 gol, conquistando una Coppa Italia e guidando gli azzurri di Mazzarri a un secondo e a un terzo posto. A Napoli continuano a vivere i suoi figli e ciclicamente rispunta la notizia di un suo possibile ritorno in azzurro. Un sogno praticamente impossibile, visto che il club di De Laurentiis ha investito 70 milioni di euro quest’anno per Osimhen.

Cavani-Juve, tifosi in delirio

Il no alla Juventus di cui rende conto Di Marzio basta e avanza ai supporter azzurri per inneggiare nuovamente al Matador. “Perché chi ha Napoli nel cuore non va nella squadra del disonore”, commenta commosso un tifoso. “Al cuor non si comanda”, gli fa eco Salvatore. Anche se non manca una voce fuori dal coro: “Sono stato, sono e sarò sempre un grande estimatore di Cavani. Ma questa notizia del presunto “NO” alla Juventus per amore del Napoli sta già destabilizzando un ambiente romantico, capace di vivere sempre nel passato e mai nel presente. Si sprecano le foto ricordo”.

