Milos Teodosic non sarà in campo con la Serbia per le prime gare di qualificazione agli Europei di basket. Secondo quanto riporta Bolognabasket, il giocatore è tornato in Italia a causa del mancato accordo tra la Virtus Bologna e la federazione serba sull’assicurazione per eventuali infortuni.

Teodosic sarebbe dovuto scendere in campo domenica 23 febbraio contro la Georgia.

SPORTAL.IT | 20-02-2020 10:47