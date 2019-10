No di Gazidis al campione del Real: milanisti furiosi

Il mercato di gennaio si avvicina e i tifosi del Milan si augurano che la società possa intervenire per fornire a Stefano Pioli quei giocatori di personalità che attualmente mancano all’organico rossonero e che potrebbero trascinare la squadra nella seconda parte della stagione.

NO A MODRIC. A tal proposito, la Gazzetta dello Sport torna sulla possibilità che Luka Modric vesta la maglia del Milan nella prossima sessione di mercato. Anche a causa di alcuni infortuni, il pallone d’oro 2018 è finito ai margini del progetto del Real Madrid, collezionando appena 4 presenze e appena 156 minuti nella Liga.

Per di più, il suo contratto scadrà a giugno 2020, il che renderebbe il costo del cartellino del croato abbordabile anche per il Milan, che sul mercato non può concedersi follie.

La Gazzetta, però, mette in dubbio la volontà dei rossoneri di investire: acquistare un 34enne, anche se un campione, non rientra nella strategia dell’ad Gazidis, che preferisce giocatori giovani e potenzialmente con margini di crescita, non solo tecnica ma soprattutto di valutazione economica.

LA REAZIONE DEI TIFOSI. La notizia del possibile no di Gazidis a Modric naturalmente ha scatenato l’indignazione dei tifosi rossoneri. Per i milanisti la squadra avrebbe bisogno di giocatori d’esperienza e personalità da affiancare ai giovani in organico e non prendere Modric potrebbe rivelarsi un errore clamoroso.

“Ma due giocatori che abbiano un po’ di personalità, dico due, non li prendono in considerazione? Solo per questo i dirigenti dovrebbero andare via subito!”, il commento di Omar su una delle pagine Facebook più frequentate dal tifo rossonero. “Difficile trovare un buon giocatore che rientri nei piani di questo qua!”, aggiunge Francesco, mentre Geffrido fa ricorso al sarcasmo: “Giusto, meglio Biglia”.

“Ci mancherebbe che acquistino uno buono”, spiega Fernando, mentre Raffaele è sintetico: “Gazidis è la rovina del Milan”.

SPORTEVAI | 30-10-2019 10:37