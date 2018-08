No Henry a Bordeaux,club vira su Ranieri

(ANSA) – ROMA, 28 AGO – Dopo una lunga trattativa, il matrimonio fra Thierry Henry – reduce dall’esperienza come secondo di Roberto Martinez sulla panchina del Belgio ai recenti Mondiali in Russia – e il Bordeaux, non si è consumato. L’ex attaccante francese, campione del mondo 1998 e d’Europa 2000, dopo essersi accordato con i girondini, ha infatti rifiutato di firmare il contratto per mancanza di fondi. Lo rivela il Sun, che parla adesso di un interessamento del club atlantico per Claudio Ranieri, tecnico attualmente senza panchina.

VIRGILIO SPORT | 28-08-2018 13:05