"Dettwiler è un guerriero": parla la fidanzata. Noah e il legame con Simoncelli, il Team SIC58 lo aspetta

Sepang e Simoncelli, incredibile ma vero il destino intrecciato col Sic di Noah Dettwiler che però si è salvato dal terribile incidente di domenica e Paolo, papà del Sic lo vuole nel suo team. Intanto parla la fidanzata dello svizzero

Un lento ma inesorabile miglioramento. E una speranza, ora che il peggio sembra essere passato: che un domani Noah Dettwiler possa tornare a correre. Dalla paura di Sepang domenica all’alba italiana all’augurio di rivederlo un domani in pista. E se più di qualcuno aveva pensato a Simoncelli mentre la paura cresceva proprio su quella pista che si era portato via Marco tanti anni fa, arriva l’annuncio di papà Paolo che stava definendo proprio l’ingaggio del giovane pilota svizzero per il suo Team Sic58 in Moto3. Mentre la fidanzata dell’elvetico rompe il silenzio alimentando la speranza attorno al ragazzo.

Dalla paura alla speranza, come sta Dettwiler

Domenica scorsa il giovane pilota svizzero Noah Dettwiler era stato vittima di un grave incidente prima della partenza del Gp di Malesia di Moto3. Probabilmente per un problema tecnico nel giro di formazione, Dettwiler ha rallentato. A quel punto era arrivato a velocità sostenuta il campione del mondo Rueda che non si è accorto dello svizzero praticamente fermo tra le curve 3 e 4 e lo ha centrato in pieno.

L’impatto è stato forte. I due piloti dopo i primi soccorsi sul posto era stati trasportati in eliambulanza all’ospedale di Kuala Lumpur. Ma mentre per Rueda si trattava solamente di diverse fratture la paura per Dettwiler è cresciuta col passare del tempo e con l’aggravarsi del suo quadro clinico che ha reso necessario diversi interventi tra cui l’asportazione della milza.

Nell’ultimo aggiornamento le sue condizioni sembra stiano migliorando. “Secondo i medici, le condizioni di Noah sono ora stabili e non è più in condizioni critiche. Continua a essere monitorato costantemente e si trova in terapia intensiva. Grazie a tutti per il vostro continuo supporto e la vostra gentilezza”, ha dichiarato il suo Team CIP in una nota firmata dal team manager ed ex pilota svizzero, Tom Luthi.

Paolo Simoncelli: “Dettwiler correrà col Team SIC”

In tanti domenica e nei giorni successivi avevano fatto un pensiero automatico alla tragedia che su quella stessa pista di Sepang si era portata via Marco Simoncelli nel 2011. Anche la dinamica era stata abbastanza simile anche se il SIC era caduto in gara ma poi era stato centrato dai piloti al seguito, tra cui proprio Valentino Rossi.

Dettwiler però si è salvato. Ma gli intrecci con Simoncelli non si fermano qui. Infatti Paolo Simoncelli, padre del compianto Marco e team manager del Team SIC58 nato proprio in memoria del figlio, ha annunciato sul suo blog che “Noah sarà, perché siamo ottimisti – il nostro futuro pilota al fianco di O’Gorman. Avevamo programmato di incontrarci presto per definire i dettagli, ma lui è ancora in Malesia, dove il destino gli ha già inferto un duro colpo, poiché ha superato con coraggio e coraggio due arresti cardiaci, l’asportazione della milza e molte altre difficoltà. Non mollare, Noah. La squadra ti aspetta“.

La fidanzata di Noah: “Pregate per lui”

Intanto sui social, a rompere il silenzio, dopo le parole della famiglia di Dettwiler che aveva parlato tramite il padre già il giorno stesso dell’incidente, arriva il lungo messaggio della fidanzata riportato dalla pagina MemasGP: “Secondo i medici, le condizioni di Noah sono ora stabili e non più critiche. Continuerà a essere strettamente monitorato in terapia intensiva. Grazie infinite per tutto il sostegno ricevuto, le centinaia di messaggi da tutto il mondo, non ho trovato la forza di rispondere ma leggerli mi ha fatto bene. Grazie alla mia famiglia, ai suoi cari per la loro forza e il loro amore. Grazie a Dio, per aver ascoltato le mie preghiere. Quando immaginavo il dolore, non immaginavo nemmeno un decimo di quello che ho provato in questi ultimi giorni. Questa prova mi ha cambiato per sempre. Noah è un guerriero, continuiamo a pregare”.

Come sta Rueda

Un mese fa aveva festeggiato la conquista del Mondiale Moto3, ieri ha festeggiato il suo compleanno in ospedale, in Malesia. L’altro incidentato, Jose Antonio Rueda però può dirsi molto fortunato. Di fatto, a parte qualche frattura se l’è cavata. “Dopo aver ripetuto tutti i test effettuati domenica, possiamo confermare che le condizioni del pilota spagnolo continuano a migliorare. Cogliamo l’occasione per augurare a José Antonio un felice compleanno. Speriamo che possa festeggiarlo presto” ha scritto il suo team Red Bull KTM Ajo.

Che poi è entrato di più nel particolare: “Lunedì, Jose Antonio è stato trasferito in un ospedale privato per proseguire la convalescenza e monitorare più da vicino le abrasioni ai polmoni, che stanno guarendo bene. Di conseguenza, i medici ritengono che potrà tornare in Spagna per sottoporsi a un intervento chirurgico alla mano destra nei prossimi giorni”