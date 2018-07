Nodo Bonucci-Higuain tra Milan e Juventus: la situazione

Il ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus potrebbe davvero diventare realtà. Il passaggio del difensore dal Milan al suo vecchio club potrebbe però essere condizionato dalla posizione di Gonzalo Higuain, che a Torino preferirebbero mandare in rossonero piuttosto che al Chelsea.

La formula scelta per il trasferimento del Pipita all'ombra della Madonnina sarebbe quello del prestito oneroso sulla base di 15-20 milioni e un riscatto fissato sui 30-35, possibilmente obbligatorio per il Milan. Higuain potrebbe conservare lo stipendio percepito alla Juventus (7,5 milioni) o addirittura vederlo aumentare, mentre la società di via Aldo Rossi non dovrebbe immediatamente sobbarcarsi il peso dell'acquisto del suo cartellino.

Higuain sembra però ancora preferire il progetto Chelsea rispetto a quello del Milan e proprio su questo dovranno lavorare le parti. Intanto l'uomo indicato dal Diavolo per la sostituzione di Bonucci resta Mattia Caldara, con la trattativa che potrebbe andare in porto con uno scambio alla pari: Bonucci alla Juventus e Caldara al Milan entrambi per 40 milioni.

Una trattativa stigmatizzata da molti in queste ore, in particolare un'importante fetta del popolo bianconero che, oltre a non desiderare il ritorno del giocatore (per il suo tumultuoso addio e anche per l'esultanza in occasione proprio della rete segnata contro la Vecchia Signora), vede di cattivo occhio la rinuncia a un giovane prospetto di grande qualità come Caldara.

La Juventus, però, resta in trattativa anche con il Chelsea che vuole Higuain e Rugani. Possibile che sia questa la pista ad andare in porto, con il Milan che nel caso resterebbe senza bomber e con un palmo di naso in mano. La giornata di sabato potrebbe rivelarsi decisiva per capire il destino in particolare del centravanti argentino: il Diavolo spera di sferrare l'affondo decisivo.

SPORTAL.IT | 28-07-2018 11:15