Noemi Bocchi è pronta a scendere in pista nel programma di Milly Carlucci, mentre Totti non perde l’occasione per ironizzare. Ilary, tutto pronto per le nozze con Bastian Muller

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Prima l’incontro casuale con Pep Guardiola in vacanza, poi l’annuncio di Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle. L’estate di Francesco Totti continua a regalare sorprese, mentre sullo sfondo c’è anche Ilary Blasi, pronta a sposare Bastian Muller nella suggestiva cornice della Costiera Amalfitana. La compagna del Pupone sarà tra le protagoniste del programma di Milly Carlucci e, come prevedibile, non ha perso l’occasione per dire la sua. Il risultato? Una delle sue battute esilaranti.

Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle: l’annuncio

Ora è ufficiale: Noemi Bocchi è la quarta concorrente che prenderà parte a Ballando con le Stelle, il format di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Il nome della compagna di Totti si aggiunge a quelli già annunciati di Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Eugenio Finardi e Alessandro Matri, ex attaccante di Juventus, Milan e Lazio. Nei prossimi giorni saranno resi noti gli altri personaggi famosi che completeranno il cast del programma. Per quanto riguarda i maestri, invece, si registra la new entry Gioia Giovanatti.

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Il moonwalk di Noemi Bocchi: Totti la gela

L’annuncio della partecipazione di Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle si è trasformato in una gag esilarante con Totti, che ha confermato ancora una volta la sua inesauribile verve ironica. Nel video girato nel salotto di casa, Noemi improvvisa il moonwalk di Michael Jackson per celebrare il suo ingresso nello show del sabato sera di Rai 1. Una performance che non è sfuggita al compagno, che non ha perso tempo a punzecchiarla: “Ma ti sei operata all’anca?”. Poi ‘Lady Totti’ spiega: “Amore, mi ha chiamato Milly. Devo andare a Ballando con le Stelle”. La risposta del Pupone è secca e completa la gag: “Lascia perdere”.

Ilary Blasi e Bastian Muller, la data delle nozze

Intanto Ilary Blasi, ex moglie di Totti, è pronta alle nozze-bis. Dopo il divorzio, diventato ufficiale lo scorso 6 luglio, è arrivata anche la data del matrimonio con l’imprenditore tedesco Bastian Muller. I due pronunceranno il fatidico sì il prossimo 13 settembre a Ravello. Da quanto filtra, la coppia avrebbe scelto l’incantevole Villa Cimbrone come location di una cerimonia che sarà ovviamente blindatissima. Così, mentre Noemi Bocchi si prepara a scendere in pista a Ballando con le Stelle e Totti scherza sulla sua nuova avventura televisiva, Ilary si prepara invece a scrivere un nuovo capitolo della sua vita sentimentale al fianco di Bastian.