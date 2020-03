Nome nuovo per il centrocampo dell’Inter, tifosi scettici

Elementi di qualità e con un passato vincente: questi i giocatori che l’Inter cerca in vista della prossima sessione di calciomercato. Soprattutto a centrocampo, dove la squadra di Antonio Conte pare avere la coperta corta, nonostante l’arrivo a gennaio di Christian Eriksen: il danese ex Tottenham ha faticato a inserirsi prima della sospensione del campionato, facendo sorgere in molti il dubbio circa la sua adattabilità al gioco di Conte.

Idea Tolisso

Il tecnico ex Juventus e Chelsea ha infatti bisogno di interni dotati di grande dinamismo, in grado di dare intensità alla manovra nerazzurra. Poi, naturalmente, le doti tecniche di alto livello sono bene accette.

Per questo motivo l’Inter avrebbe posato gli occhi su Corentin Tolisso, interno del Bayern Monaco e campione del mondo con la Francia. Il 25enne francese ha fisico, esperienza e buone qualità tecniche, abbinando ottime doti nel recupero palla ad una certa propensione agli inserimenti nell’area avversaria: quest’anno ha giocato poco nel Bayern, collezionando solo 10 presenze da titolare tra Bundesliga e Champions League, ma ciò non gli ha impedito di segnare 3 gol, 2 dei quali proprio nella massima competizione europea.

Tolisso ha dunque un profilo “contiano”, peccato che per il suo cartellino il Bayern – forte di un contratto in scadenza 2022 – chieda almeno 35 milioni di euro. Un investimento che molti tifosi dell’Inter non vedrebbero di buon occhio.

Interisti scettici

Alcuni tifosi sottolineano che negli ultimi anni Tolisso ha avuto molti problemi fisici: “Un giocatore sempre rotto e panchinaro al Bayern Monaco. Operato 2 volte ai crociati. Si va ad aggiungere a Sensi ed Asamoah?”, si chiede Antonio su una delle pagine Facebook dedicate all’Inter.

Giorgio, invece, non è convinto delle qualità tecniche del francese: “Questo è un altro Gagliardini, passaggi corti e non sa saltare l’uomo”. Mike, invece, è pronto a dare una chance a Tolisso: “Se trova continuità e ritorna come quello visto al Lione non sarebbe male”.

Ma più di un tifoso preferirebbe investire su un altro nome: “Preferisco Castrovilli”, scrive Ismail. E non è il solo a invocare il centrocampista della Fiorentina.

