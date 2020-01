Nome nuovo per la difesa, i napoletani si dividono

Tra i tanti problemi che affliggono il Napoli in questa stagione c’è quello del terzino sinistro, ruolo in cui gli infortuni di Mario Rui e le condizioni fisiche altalenanti di Faouzi Ghoulam hanno aperto un vero e proprio buco nell’organico azzurro.

Per questa ragione secondo i principali quotidiani sportivi una delle prime richieste di Rino Gattuso ad Aurelio De Laurentiis e al d.s. Cristiano Giuntoli è stata proprio quella di un difensore di piede mancino, possibilmente con caratteristiche differenti da Mario Rui.

NOME NUOVO. Tra i nomi accostati al Napoli negli ultimi giorni ci sono quelli del milanista Ricardo Rodriguez e di Leonardo Koutris, esterno dell’Olympiacos, ma oggi il quotidiano britannico Telegraph inserisce il club azzurro tra quelli interessati a Jan Vertonghen, in scadenza con il Tottenham.

Il difensore belga piace perché può ricoprire sia il ruolo di terzino sinistro che di centrale in una difesa sia a quattro che a tre; d’altra parte Vertonghen rappresenterebbe un rinforzo anomalo per la filosofia del club di De Laurentiis: il belga ha infatti 32 anni ed è difficile immaginare una plusvalenza dal suo acquisto.

TIFOSI DIVISI. Vertonghen, insomma, è il tipico profilo sul quale i tifosi del Napoli sono pronti a dividersi: ed è esattamente ciò che sta accadendo in queste ore sul web. Francesco, ad esempio, approverebbe il suo arrivo, ma non crede che alla fine il Napoli punterà su Vertonghen: “Questo sarebbe un buon colpo – scrive il tifoso su una pagina Facebook dedicata al Napoli – all’occorrenza può fare anche il terzino sinistro. Il problema è che non rientra nei famosi ‘parametri’ di DeLa, non è un giocatore da futura plusvalenza…”.

Anche Diego vota sì: “Sarebbe un ottimo acquisto se low cost perché può ricoprire sia il ruolo di terzino sinistro che di centrale, anche in una difesa a 3 in futuro. Peccato solo l’età”.

Ad altri tifosi, invece, Vertonghen non piace. “L’ho visto ieri – scrive Pasquale – era una tragedia! Non può saltare nemmeno un fazzoletto!”. E Francesco rincara: “È un manzo bollito, ma a gennaio questo ti passa il convento”.

