Non basta Diamanti: Perugia corsaro a Livorno

Livorno-Perugia 2-3 regala spettacolo allo stadio Armando Picchi, ma conferma il periodo tutt'altro che facile per i labronici, incapaci di riscattarsi dopo la sconfitta del turno precedente contro la Salernitana.

Già al 13' arriva il vantaggio ospite, con Vido che può affondare indisturbato tra le maglie della difesa del Livorno e servire a Melchiorri la palla dell'1-0. Prima dell'intervallo arriva però la scossa giusta per i padroni di casa, guidati da un ispiratissimo Diamanti: suo il pareggio al 32', con un bel sinistro su assist di Agazzi, così come il rigore che al 39' porta il Livorno in vantaggio.

La ripresa però cambia di nuovo tutto: al 53' Verre pareggia di nuovo, a un quarto d'ora dalla fine arriva il decisivo rigore trasformato da Vido. Umbri in ripresa, con la zona playoff che ora è vicina. Piange invece la classifica del Livorno, sul fondo con i suoi soli 5 punti raccolti fin qui.

SPORTAL.IT | 04-11-2018 23:50