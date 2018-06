Non basta super LeBron, i Warriors vincono gara 1

Va a Golden State il primo round della serie di finale della Nba contro Cleveland. Sfruttando il debutto sul parquet di casa della Oracle Arena, i Warriors, campioni in carica, si aggiudicano nella notte italiana gara-1 battendo i Cavaliers per 124-114 al termine di un match rocambolesco, giunto al supplementare dopo una giocata 'folle' di JR Smith.

Non basta, a Cleveland, un Lebron James monumentale, top-scorer della serata con la bellezza di 51 punti contro i 29 di Curry: i due fuoriclasse, nel finale, sono anche protagonisti di un battibecco sedato dai compagni. Infortunio per Thompson. Gara-2 il 3 giugno sempre in California.

SPORTAL.IT | 01-06-2018 09:30