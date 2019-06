Non c'è solo Cragno per la porta della Roma: il giovane portiere del Cagliari è l'obiettivo numero uno del club giallorosso per sostituire Olsen ma il recente rinnovo costringe la società capitolina a valutare altri profili.

Negli scorsi giorni er evntilata l'idea di un possibile scambio con la Juventus che vedeva coinvolti Stephan El Shaarawy e Mattia Perin.

Nelle ultime ore, però pare si sia intensificato l'interesse per Sirigu. Il futuro ds giallorosso Petrachi l'ha già avuto al Torino e potrebbe avere un ruolo determinante nell'operazione ma al momento Cairo non ha alcuna intenzione di privarsi del suo portiere.

SPORTAL.IT | 01-06-2019 11:57