"Non ci credo ancora!". Chiara Mazzel è super-gigante alle Paralimpiadi

L’entusiasmo di Chiara Mazzel che vince la medaglia d’oro nel Super-G alle Paralimpiadi di Milano-Cortina. La campionessa di Cavalese confessa di avere temuto di non potere prendere il via a causa di un fortissimo mal di testa che le faceva tenere il giusto equilibrio. Ma in pista si è scatenata e con tutta la sua classe e l’appoggio della sua guida, è riuscita a coronare un grandissimo risultato che il paio con l’argento della discesa libera