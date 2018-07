'Non è stato onesto': Rino Gattuso stronca Nikola Kalinic

Il ‘caso’ Kalinic, come era del resto prevedibile, è approdato a Milanello.

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, ha detto la sua su quanto successo all’attaccante, cacciato dal ritiro della Croazia in pieno campionato del mondo per essersi rifiutato di scendere in campo contro la Nigeria.

"L'errore più grande che ha commesso è stato quello di non essere onesto con il suo allenatore – ha detto il timoniere calabrese -. Non è facile allenarlo, è molto sensibile. Ma non porta rancore".

SPORTAL.IT | 09-07-2018 17:15