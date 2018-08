Non puoi andare in vacanza? Quest'anno ti ci porta Nintendo

Ogni anno, quando arriva l’estate, ci mettiamo alla ricerca della vacanza perfetta: una meta esotica o una destinazione di montagna, nel resort di lusso o con lo zaino in spalla in un avventuroso camping, in un periodo centrale ma senza rischiare il sovraffollamento dei vacanzieri, con tutti i confort ma senza spendere una fortuna. Insomma, accontentarci non sembra così facile. Allora ci pensa Nintendo, che con Go Vacation ci porta direttamente sull’isola di Kawawii!

Finalmente è disponibile su Nintendo Switch il nuovo party game di Bandai Namco Studios Inc: potrete spaziare in tantissime attività emozionanti e divertenti (oltre 50), dallo Sky diving al beach volley, dal tennis fino alle battaglie a palle di neve. Un soggiorno in un super resort (a scelta tra 4 diversi) restando comodamente nel confort della propria casa, giocando insieme ad amici e parenti.

Basterà creare il vostro personaggio, partendo da zero o importando un Mii, e partire alla volta della città, con paesaggi di mare e di montagna, proprio per tutti i gusti. Che sia a piedi, a cavallo o su una motoslitta potrete esplorare l’isola in tutta la sua particolarità.

Non solo. Tutti gli utenti potranno decorare il proprio alloggio, mangiare in uno dei punti di ristoro e scattare bellissime fotografie delle numerose specie di animali presenti. Nemmeno un momento di noia grazie a sfide e regali regolari, come costumi speciali e razze di cani diversi. Si può giocare da soli o fino a un massimo di 4 giocatori, tramite un’unica console Nintendo Switch e una connessione wireless locale.

Che state aspettando per ‘prenotare’?

HF4 | 08-08-2018 09:30