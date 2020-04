“Non solo Allan: Ancelotti vuole altro dal Napoli”

In casa Napoli si continua a parlare soprattutto di mercato in uscita. Sono tanti, infatti, i giocatori con contratti in scadenza o che necessitano di rinnovo, mentre altri continuano ad essere nel mirino di altri club, soprattutto stranieri. È il caso di Allan, che Carlo Ancelotti vorrebbe avere con sé all’Everton: secondo la stampa britannica i Toffees potrebbero presto dare l’assalto al centrocampista brasiliano.

Lozano nei piani di Ancelotti

Ancelotti, però, pare interessato anche ad un altro azzurro, almeno secondo Nicolò Schira. Il giornalista ha rivelato su Twitter la strategia del manager dell’Everton per il prossimo mercato estivo.

“La prima scelta di Carlo Ancelotti rimane ancora James Rodriguez – scrive Schira su Twitter – L’Everton ha offerto un contratto di 4 anni al colombiano, che lascerà il Real Madrid nei prossimi mesi”. Ma Ancelotti ha anche delle alternative e una di esse veste l’azzurro. “Coutinho (a cui sono interessati anche Tottenham e Chelsea) e Lozano sono il piano B per i Toffees”.

Il messicano del Napoli, al cui acquisto dal Psv Ancelotti acconsentì la scorsa estate, potrebbe dunque finire all’Everton nel caso in cui il club inglese non riuscisse a convincere James Rodriguez, altro pallino di Ancelotti quando era a Napoli.

Tifosi aperti alla cessione

La partenza di Lozano non sarebbe accolta male dalla piazza, anzi. In azzurro il messicano non è riuscito a esprimere le sue qualità, collezionando appena 14 presenze da titolare in tutte le competizioni e appena 3 gol.

La notizia infatti non pare aver sconvolto i tifosi azzurri sui social. “Speriamo che se lo riprenda”, scrive Ciro. “Lozano una delusione, se partisse e lo sostituissimo con un altro attaccante sarebbe perfetto”, aggiunge Mario.

Ma c’è anche chi darebbe al messicano un’altra opportunità, come Luca: “Quest’anno con Ancelotti è andato tutto storto, poi Gattuso l’ha messo sempre in panca. Per me non abbiamo visto il vero Lozano”.

SPORTEVAI | 28-04-2020 09:56