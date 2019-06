Non solo Buffon: tutti i cavalli di ritorno nel calcio

Tevez tris al Boca

Come Vieri anche Tevez ha fatto avanti e dietro dal Boca dove aveva cominciato la sua carriera prima di fare fortuna in Premier. L'Apache per tornare in Argentina lascia la Juve con un anno di anticipo ma dopo appena una stagione va a prendersi un pacco di soldi in Cina per un nuovo ritorno che dura tutt'ora