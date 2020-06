Non solo Jeffrey Carroll, già annunciato da Treviso come primo rinforzo in vista del 2020-2021. Dopo l'ex di Bergamo, infatti, il club veneto è pronto a regalarsi un nuovo rinforzo a sua volta proveniente dalla serie A2.

Si tratta di Giovanni Vildera, che nella scorsa stagione ha totalizzato 10,5 punti e 6,5 rimbalzi di media a gara in quel di Rieti. E secondo quanto riferito da 'Superbasket', l'accordo per ingaggiarlo sarebbe molto vicino.

SPORTAL.IT | 15-06-2020 21:36