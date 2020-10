Non solo Chiesa: tifosi Juve in festa per addio last minute

La Juventus piazza l’ultimo grande botto di mercato in entrata: Federico Chiesa, uno dei maggiori talenti in ascesa del panorama calcistico italiano, vestirà la maglia bianconera. Una freccia in più per l’arco di Andrea Pirlo, ma soprattutto un calciatore in grado di dare ulteriore qualità all’attacco della Vecchia Signora. I tifosi sui social sono in estasi, anche se qualcuno – non pochi, per la verità – esulta anche, se non soprattutto, per una cessione last minute.

L’addio di Douglas Costa

Il primo a salutare la compagnia, proprio per far posto a Chiesa, è Douglas Costa. L’esterno brasiliano, protagonista di prestazioni evanescenti nel corso della sua esperienza in bianconero, tornerà in prestito al Bayern, la squadra dove ha fatto vedere le cose migliori della sua carriera. Da parte dei tifosi della Juve tanta gratitudine (“A me Douglas piaceva molto, quando si accendeva era imprendibile: il problema era che spesso restava spento”, scrive Giorgio) ma anche un certo pragmatismo: “Con Chiesa si fa un passo in più in avanti”, sottolinea Fabio.

E soprattutto quello di De Sciglio

A esaltare il popolo bianconero, però, è soprattutto un altro addio, per certi versi imprevisto: quello di Mattia De Sciglio. L’esterno voluto da Allegri non è mai entrato stabilmente nei cuori dei sostenitori bianconeri, finendo spesso con l’essere beccato per le sue prove al di sotto della sufficienza. Il trasferimento in extremis alla squadra di Rudi Garcia consentirà alla Juventus di risparmiare sei milioni lordi annui d’ingaggio, una voce in uscita da depennare che – unita ai sei milioni e mezzo netti di Douglas Costa – darà respiro alle casse della società di Agnelli.

Addio De Sciglio, la reazione dei tifosi

“Sei milioni lordi annui a De Sciglio: dove ho sbagliato nella vita?”, si chiede perplesso un tifoso. “Juventini e juventine! Abbracciamoci tutti e vogliamoci tanto bene! Questo è un giorno che non dimenticheremo facilmente!”, scrive Marco taggando proprio De Sciglio e il Lione. Ma sono davvero in tanti a commentare positivamente l’addio dell’ex capitano del Milan. Anche se a rovinare parzialmente la festa arriva anche un commento caustico del giornalista Paolo Ziliani: “L’affare sarebbe stato prestarglielo qualche mese fa. Vabbè”.

SPORTEVAI | 05-10-2020 09:32