Non solo il Milan su Thiago Silva

Il futuro di Thiago Silva, salvo imprevisti, non sarà a Parigi. L'esperto difensore, alla fine della stagione in corso, potrebbe cambiare aria. Si è parlato di un forte interessamento del Milan (sua ex squadra) ma l'addio di Boban potrebbe aver cambiato le strategie rossonere.

Anche perchè il brasiliano, classe 1984, avrebbe tanti estimatori in giro per l'Europa. In particolare diverse squadre di Premier League sarebbero sulle sue tracce (Arsenal in primis ma attenzione anche all'Everton di Ancelotti).

SPORTAL.IT | 12-03-2020 09:02