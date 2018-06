Non solo in bici il 'Giro' del Sudafrica

Quattro trattori, 16 persone di staff, 6 fuoristrada di supporto, 2 filmaker, 1 chef stellato e 6 mila chilometri divorati lungo le strade del Sud Africa, in una sorta di ‘Giro’ assai diverso, però, da quello giunto alla 101esima edizione in Italia: non fosse altro perché un trattore non è di certo una bicicletta, e viceversa.

Numeri che rappresentano gli ingredienti principali della seconda edizione di “Xtractor Around the World”, un’avventura on the road nata per promuovere la consapevolezza riguardo ai grandi temi del nostro tempo: rispetto per l’ambiente, utilizzo responsabile delle risorse, sostenibilità, nutrizione e salute.

Partito da Cape Town il 3 aprile scorso, il viaggio ha avuto termine pochi giorni fa all’ambasciata italiana di Pretoria, dove sono arrivati i 4 trattori McCormick, due X7 e due X8 di ultima generazione,equipaggiati con pneumatici BKT, capaci, in circa 50 giorni di affrontare le zone più impervie e dalla morfologia più disparata che il territorio sudafricano potesse offrire.

L’itinerario si è snodato tra i vigneti della costa meridionale, passando per le immense distese semidesertiche dell’interno, sino al Kalahari, tra dune di sabbia e orizzonti infiniti.

“E’ stata una grande avventura che ha messo in evidenza il fattore umano e la forza della squadra, esattamente come accade ogni giorno per i militari dell’Arma, abituati ad affrontare e risolvere le criticità grazie al sostegno reciproco. Il gioco di squadra, così come l’aspetto tecnico, quindi l’utilizzo di un’attrezzatura adeguata: l’uso di trattori potenti, pneumatici performanti, tecnologia all’avanguardia, sono stati fondamentali per affrontare un ambiente estremo con tante insidie e raggiungere il traguardo” ha detto Antonio Salvaterra, direttore marketing di Argo Tractors, sottolineando il fatto che carabinieri di Radiomobile, e membri di Forestale e I° Reggimento Tuscania sono stati al volante dei trattori.

SPORTAL.IT | 19-06-2018 13:30