Non solo Milan: spunta una rivale per Xhaka

Granit Xhaka è uno dei nomi caldi del calciomercato del Milan, con il centrocampista in rotta con l'Arsenal che potrebbe presto vestirsi di rossonero.

Ne è convinta in particolare la stampa svizzera, secondo cui si sarebbe già messo alla ricerca di una casa a Milano. La Premier League non sembra però disposta a farselo sfuggire a cuor leggero, tanto che avrebbe già fatto capolino una potenziale rivale per il Diavolo.

Si tratta del Newcastle, che secondo quanto riferito dal 'Daily Telegraph' si sarebbe inserito nel tentativo di convincere il nazionale elvetico a lasciare Londra ma non il Paese, trasferendosi invece nel nord dell'Inghilterra.

SPORTAL.IT | 14-11-2019 20:33