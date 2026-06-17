Non solo Mondiali, gli eventi sportivi in tv oggi 17 giugno: tanto tennis

Scopri gli eventi sportivi in diretta TV su diverse piattaforme, dal calcio al ciclismo e tennis

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La giornata sportiva di oggi presenta un ricco palinsesto dedicato a diversi eventi di spicco, visibili sulle principali emittenti italiane. Tra gli sport protagonisti troviamo il calcio, con le partite dei Mondiali 2026 che attirano grande attenzione, trasmesse sia in chiaro che su piattaforme a pagamento. In serata debutto mondiale per CR7 con il suo Portogallo e per l’Inghilterra contro la Croazia in un match che si annuncia apertissimo: questa partita è trasmessa in diretta anche in chiaro su Rai1. Nella notte invece partite esotiche come Ghana-Panama e Colombia-Uzbekistan. Per chi non ne può già più dei Mondiali il programma prevede soprattutto ciclismo, con le tappe iniziali del Giro di Svizzera e Giro di Slovenia, e tennis, con i tornei su erba di Halle e Queen’s (ATP) e Berlino e Nottingham (WTA) trasmesse sui vari canali di Sky Sport.

Di particolare rilievo anche il softball con la partita tra Italia e Cina Taipei valida per i Mondiali 2027, visibile in chiaro su Rai Sport: un’occasione imperdibile per scoprire questa disciplina in crescita.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio

stasera

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19:00 Mondiali 2026: Portogallo-Repubblica Democratica del Congo (Dazn – pay)

Mondiali 2026: Portogallo-Repubblica Democratica del Congo (Dazn – pay) 22:00 Mondiali 2026: Inghilterra-Croazia (Dazn – pay)

Mondiali 2026: Inghilterra-Croazia (Dazn – pay) 22:00 Mondiali 2026: Inghilterra-Croazia (Rai 1 – free)

stanotte

01.00 Mondiali 2026: Ghana-Panama (Dazn – pay)

Mondiali 2026: Ghana-Panama (Dazn – pay) 04.00 Mondiali 2026: Uzbekistan-Colombia (Dazn – pay)

Ciclismo

10:05 Giro di Svizzera 1a tappa femminile (Eurosport – free)

Giro di Svizzera 1a tappa femminile (Eurosport – free) 13:30 Giro di Slovenia 1a tappa (Eurosport – free)

Giro di Slovenia 1a tappa (Eurosport – free) 15:45 Giro di Svizzera 1a tappa (Eurosport – free)

Softball

13:00 Mondiali 2027: Italia-Cina Taipei (Rai Sport – free)

Tennis

11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis – pay)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis – pay) 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix – pay)

ATP & WTA (Sky Sport Mix – pay) 11:00 ATP & WTA (Sky Sport 1 – pay)

ANSA