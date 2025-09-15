Non solo Sommer: Maignan, Meret e Di Gregorio nei guai, momento no per i portieri delle big

L’interista criticato dopo i 4 gol subiti a Torino, ma anche quello della Juventus è nel mirino. Problemi fisici mettono in discussione la titolarità dei numero uno di Milan e Napoli

Non è un momento facile per i portieri delle big della serie A: oltre a Sommer, criticato dai tifosi dell’Inter, anche Di Gregorio della Juventus, Maignan del Milan e Meret del Napoli stanno vivendo un periodo difficile, per ragioni diverse.

Inter, Sommer criticato dai tifosi

Qual è il portiere più in crisi della serie A? La risposta più scontata è quella che porta a Yann Sommer, numero uno dell’Inter finito nel mirino dei tifosi dopo le quattro reti incassate nel derby d’Italia perso contro la Juventus. In particolare, gli interisti non avrebbero perdonato al portiere svizzero il gol di Yildiz e soprattutto la rete decisiva di Adzic, arrivata al 91’ con un tiro dalla lunghissima distanza, che Sommer si è lasciato scappare tra le mani. Per molti, l’ex Bayern dovrebbe finire in panchina nella gara di Champions League contro l’Ajax di mercoledì in favore del dodicesimo Josep Martinez.

L’ombra di Perin su Di Gregorio

Tuttavia Sommer è in buona compagnia. Michele Di Gregorio è uscito vincitore insieme alla Juventus ma di certo non ha brillato nel confronto diretto con il collega con i guantoni. Anzi, molti tifosi bianconeri hanno criticato il loro numero uno in occasione dei tre gol incassati dai nerazzurri, in particolare sulle due conclusioni di Hakan Calhanoglu. Rispetto a Sommer non sono tanti coloro che chiedono a Tudor di far sedere Di Gregorio in panchina in favore di Mattia Perin, tuttavia l’ex numero uno del Monza continua a essere sotto esame.

I problemi fisici di Maignan

Di diversa natura, invece, i problemi di Mike Maignan, sostituito da Pietro Terracciano in avvio di ripresa durante la gara tra Milan e Bologna a causa di un fastidio al polpaccio. Gli esami clinici effettuati oggi hanno escluso lesioni muscolari per il portiere francese, che però verrà tenuto sotto osservazione da parte dello staff medico rossonero nei prossimi giorni: la sua presenza nella prossima gara del Milan a Udine è in dubbio.

Napoli, Milinkovic-Savic soffia la pole a Meret

Chiudiamo, infine, con Alex Meret, che sabato ha assistito dalla tribuna del Franchi alla vittoria del suo Napoli contro la Fiorentina. Il portiere friulano ha accusato un problema fisico nella serata di venerdì, come spiegato dallo staff del Napoli, e non ha giocato in via precauzionale. Vanja Milinkovic-Savic, titolare al suo posto, si è reso protagonista di una buona gara, macchiata da un intervento non perfetto in occasione dell’1-3 della Viola, firmato da Ranieri. Ad oggi, però, il serbo parte in pole per la gara di debutto in Champions League contro il Manchester City: se Milinkovic-Savic dovesse convincere all’Etihad Stadium, Meret potrebbe anche rischiare di perdere il posto da titolare nelle successive gare di campionato.