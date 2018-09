Nonno Fenati: 'Non voleva fare del male'

Romano Fenati rischia di essersi giocato la carriera dopo il folle gesto di domenica a Misano: licenziato dal Team Snipers, il centauro ascolano è tornato a casa per riflettere su quanto accaduto. La famiglia è preoccupata per lui, e in particolare il nonno materno, che come lui si chiama Romano, che l'ha incentivato a intraprendere la carriera motociclistica e ora è più amareggiato che mai.

"Mio nipote è rientrato ad Ascoli, ma non sono ancora riuscito a parlarci; ho provato a telefonargli ma ha il telefono staccato", sono le parole riportate da Repubblica. Secondo lui, non voleva fare male a Manzi: "Era stato penalizzato poco prima da lui e gli ha toccato il freno per fargli capire che non andava bene quello che aveva fatto. La leva l'ha solo toccata".

SPORTAL.IT | 10-09-2018 20:40