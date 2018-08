Norgaard: "Fiorentina grande club"

Christian Norgaard in un'intervista a 3point.dk ha parlato delle sue prime settimane da giocatore della Fiorentina: "La prima settimana è stata un po' frenetica. Ho volato a Firenze venerdì per fare le visite mediche e ho potuto prendere solo una borsa con un paio di scarpe. Poi sono stato condotto direttamente nelle montagne del Nord-Italia (Moena, ndr). Dovevamo essere lì solo per domenica, ma avevamo la presentazione quindi l'allenatore ha pensato che fosse importante che io fossi lì. Primi giorni? All'inizio era un po' opprimente, ma adesso comincio a sentire che è stata la scelta giusta quella della Fiorentina".

"Sono adatto al modo di giocare della squadra, è stato uno dei motivi per cui l'ho scelta. Giochiamo senza trequartista, ma con un regista e due mezzali: sono abituato a giocare in verticale, ma da regista sto imparando a giocare più orizzontalmente. Penso di essere in un grande club. Non puoi mai avere una garanzia di tempo per quanto riguarda il giocare in un club del genere, ma non mi sono mai sentito più forte e in questo momento ho molta fiducia. Dopo due anni buoni al Brondby, penso che sia un'occasione che vale la pena perseguire".

SPORTAL.IT | 01-08-2018 14:35