Norris campione del mondo 'senza portafoglio': il confronto impietoso con Hamilton e Verstappen

Il pilota della McLaren, fresco del titolo iridato conquistato ad Abu Dhabi, staziona solo a metà classifica in quanto a patrimonio: nessuno come 'King Lewis'

La F1 ai piedi di Lando Norris, che ad Abu Dhabi ha detronizzato Verstappen laureandosi campione del mondo per la prima volta. Campione in pista, ma non per guadagni. Già, il confronto con Max ed Hamilton è impietoso. Il Sun ha fatto i conti in tasca ai piloti e sorprendentemente il neo-iridato si piazza soltanto a metà classifica.

Norris, quanto guadagna il campione del mondo

Nello stilare questa speciale classifica, il quotidiano inglese non si basa solamente sull’ingaggio dei piloti, ma considera anche i proventi di sponsorizzazioni e altre attività. Ebbene, Norris è un bel po’ indietro rispetto ad altri colleghi. Il 26enne della McLaren vanta l’ottavo patrimonio netto più alto in F1 con i suoi 23,2 milioni di sterline, pari a circa 26,5 milioni di euro.

Dopo aver firmato l’anno scorso un contratto pluriennale col Team Papaya, Lando percepisce un ingaggio 15 milioni di sterline a stagione, che potrebbe essere ritoccato in seguito all’impresa Mondiale appena compiuta.

Il confronto impietoso con Verstappen e Hamilton

Quattro titoli vinti di fila per Max; sette per Lewis, reduce da un’annata horror al debutto in Ferrari. In quanto a patrimonio, però, la distanza con Norris è siderale. L’asso della Red Bull è in assoluto il pilota che guadagna di più in F1 col suo stipendio da 74 milioni di euro all’anno grazie al contratto rinnovato nel 2022 che scadrà nel 2028.

Nel portafogli la cifra monstre totale di 168 milioni di sterline, quasi 195 milioni di euro. Stellari i guadagni di Hamilton, il secondo più pagato sulla griglia di partenza per via della sua carriera leggendaria. Il Sun ricorda che le partnership con marchi del calibro di Lululemon, Tommy Hilfiger e Puma lo hanno portato a vantare un patrimonio da 350 milioni di sterline, ovvero 400 milioni di euro.

Leclerc, Alonso e anche Stroll più ricchi di Lando

Partiamo dal monegasco della Ferrari, che all’inizio del 2024 ha prolungato il contratto col Cavallino fino al 2029 per un ingaggio che si attesta sui 25 milioni di sterline annui. Per Leclerc un patrimonio mica male da poco meno di 45 milioni di euro. L’obiettivo? Provare a vincere il Mondiale con la Rossa. Fernando Alonso, 44 anni, è il pilota più anziano del circus con un portafogli da 228 milioni di euro. Sono 17, invece, i milioni percepiti dall’Aston Martin, di cui è il pilota di punta.

Ad avere un patrimonio più florido del campione del mondo Norris, anche Lance Stroll. Nonostante guadagni meno rispetto a tanti piloti, il 27enne è pur sempre figlio dell’imprenditore miliardario e proprietario dell’Aston Martin Lawrence Stroll e può contare su partnership con marchi di prestigio come Hugo Boss.