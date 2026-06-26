Norvegia-Francia: formazioni ufficiali. Haaland sfida Mbappé, insidia Ancelotti per chi perde

Norvegia e Francia si giocano la vetta del Gruppo I Gillette Stadium di Foxborough: chi perde rischia di incrociare il Brasile agli ottavi. Come giocheranno le due squadre

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Il Gruppo I dei Mondiali si chiude col botto: la Norvegia di Haaland sfida la Francia di Mbappé per il primato nel girone. Al Gillette Stadium di Foxborough sarà partita vera, perché la perdente rischia di affrontare il Brasile di Carlo Ancelotti agli ottavi. I Bleus dovranno affrontare i vichinghi senza Deschamps in panchina, tornato in patria dopo la scomparsa della madre: sarà sostituito dal vice Guy Stéphan.

Mondiali, Norvegia-Francia: l’importanza di finire primi

Norvegia e Francia condividono la vetta del Gruppo I a punteggio pieno, ma i transalpini vantano una migliore differenza reti perciò hanno a disposizione due risultati su tre per chiudere al primo posto. La squadra vincitrice del girone se la vedrà con la Svezia ai sedicesimi e, con ogni probabilità, con la Germania agli ottavi. Per la seconda, invece, c’è la Costa d’Avorio e, poi, a meno di clamorose sorprese, il Brasile nel turno successivo. Ecco perché quella tra Haaland e Mbappé sarà una sfida da seguire tutta d’un fiato.

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Nusa e Haaland guidano la Norvegia: le scelte di Solbakken

La Norvegia si dispone sul rettangolo verde con il 4-3-3. Solbakken schiera Nyland tra i pali, quindi linea difensiva molto ‘italiana’ con Pedersen, Ajer, Ostigard e Møller Wolfe. In mezzo al campo spicca la qualità di Odegaard, con Berge e Aursnes a completare il reparto. Il gioiello del Lipsia Nusa, corteggiato da mezza Europa, e il gigante Sorloth, da tempo obiettivo di mercato della Juventus, avranno il compito di innescare il fenomeno Haaland, che al suo primo Mondiale ha già timbrato il cartellino quattro volte.

Francia senza Deschamps: Mbappé non vuole fermarsi

Il vice Guy Stéphan proverà a non far rimpiangere Deschamps, segnato da un grave lutto familiare. La Francia risponde col 4-2-3-1: a difendere la porta dei vicecampioni del mondo sarà come sempre il numero uno del Milan Maignan, mentre la batteria difensiva sarà formata da Koundé, Upamecano, Lacroix e Theo Hernandez. Sulla linea mediana confermatissimo il centrocampista della Roma Koné, al suo fianco Tchouaméni. Lì davanti, le bocche di fuoco dei Bleus: Dembélé, Olise e Doué al servizio della stella Mbappé, che, come Haaland, ha segnato quattro gol.

Norvegia-Francia: le probabili formazioni (in attesa delle ufficiali)