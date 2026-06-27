La prova dell’arbitro Oliver al Boston Stadium di Foxborough, Massachusetts analizzata ai raggi X, il fischietto inglese ha ammonito due giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Se la Fifa lo considera un arbitro top un motivo c’è al di là di qualche prestazione sbagliata in passato: Anthony Taylor dirige senza intoppi al Boston Stadium di Foxborough, Massachusetts. Nessun errore, due ammoniti e interventi puntuali e precisi. Vediamo cosa è successo.

Norvegia-Francia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 7′ il gol di Dembelè: tutte e cinque le reti del match sono stato giustamente convalidate. Primo giallo al 10′, è per Patrick Berg, punito per una scivolata pericolosa e fuori tempo a fermare una ripartenza avvversaria. Sul gol del 2-1 della Norvegia c’è qualche responsabilità per Maignan:il destro di Aasgaard su assist di Schjelderup sorprende da centro area il portiere del Milan e si infila all’angolino.

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Il rigore per la Norvegia

Al 47′, Theo Hernandez atterra Bobb in area di rigore, in maniera molto ingenua, e l’arbitro Michael Oliver concede il tiro dagli undici metri senza nemmeno pensarci. Sul dischetto va così Strand Larsen che però malissimo, lento, a mezza altezza e Maignan para, diventando il secondo portiere francese a parare un penalty ai Mondiali FIFA dal 1966 (esclusa la lotteria dei rigori), dopo Joel Bats (contro il Brasile nel 1986). Al 72′ altra grande parata di Maignan a tu per tu con Bobb, lanciato in campo aperto da Larsen. Al 73′ Tchouaméni viene ammonito per un fallo su Aasgaard. Dopo 5′ di recupero finisce 4-1 per la Francia che passa come prima del girone.

Chi è l’arbitro Oliver

Da 8 anni anni per tutti o quasi, nonostante la grande stima di cui ha sempre goduto e di cui gode tuttora, Michael Oliver è “l’arbitro con un bidone di immondizia al posto del cuore”, come lo appellò Gigi Buffon nel 2018 per il rigore concesso al 90’ al Real Madrid in Champions che costò l’eliminazione alla Juve. Internazionale da dodici anni ha già arbitrato in Mondiali ed Europei. A Euro2024 non ha demeritato, in Champions League ha arbitrato 36 gare in carriera ed è stato protagonista anche nella coppa del mondo per club della passata stagione. Aveva debuttato in questi Mondiali in Olanda-Svezia.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Burt e Mainwaring con il cinese Ning Ma IV uomo l’arbitro del match ha ammonito Berg, Tchouaméni.