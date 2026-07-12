Norvegia-Inghilterra, moviola: arbitro in tilt, maxisvista, gol dubbi, due reti annullate, rigore revocato, deve intervenire la Fifa

La prova dell’arbitro Turpin al Miami Stadium analizzata ai raggi X, il fischietto francese ha ammonito solo un giocatore al 117’

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

E’ uno dei migliori arbitri al mondo ma Turpin non ha convinto nella gara dei quarti al Miami Stadium: un solo ammonito alla fine dei supplementari, 13 falli fischiati (8 alla Norvegia e 5 all’Inghilterra) ma troppi episodi dubbi tra gol annullati e rigori revocati. Vediamo cosa è successo.

Norvegia-Inghilterra, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Dopo una prima mezzora senza grandi sussulti la gara si accende. Al 37′ segna la Norvegia: Schjelderup salta un avversario e calcia sul secondo palo, dove Pickford si fa colpevolmente scavalcare. I giocatori dell’Inghilterra, così come la panchina di Tuchel, protestano subito chiedendo l’intervento del Var per un contrasto precedente tra Ajer e Kane, con il ruvido intervento del difensore norvegese, che insieme al pallone prende anche le gambe dell’avversario. Nessun richiamo però da parte del Var, con l’arbitro che convalida il gol.

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Il gol dubbio

Al 47′ il portiere della Norvegia rinvia altissimo, il pallone vola in aria e colpisce un cavo di una telecamera, cadendo sulla linea tra i piedi di un giocatore dell’Inghilterra: assist per Bellingham che batte Nyland sul secondo palo. La deviazione però non viene ravvisata né dall’arbitro né dal Var, mentre il portiere norvegese corre a lamentarsi indicando, come mostrato da immagini diventate rapidamente virali, proprio il cavo sospeso.

La spiegazione della Fifa

L’arbitro Turpin non interviene e il Var tace. Una prima spiegazione dell’episodio arriva dalla Fifa. Come riportato dal Times, il massimo organo di governo del calcio mondiale avrebbe comunicato che il sensore presente sul pallone non avrebbe rilevato alcun contatto: “Hanno controllato i dati e non c’è alcun picco nel grafico dal sensore heartbeat della palla collegata”. Se la deviazione c’è stata, in sostanza, per la Fifa è impercettibile e non confermata dalla tecnologia.

I gol annullati

Prima del riposo va in rete anche Kane. L’arbitro però annulla tutto per il fuorigioco dell’attaccante del Bayern Monaco. Ripresa vivace, al 55′ sugli sviluppi di un corner il gol del vantaggio della Norvegia con la zampata di Heggem da pochi passi: proteste accese dell’Inghilterra per la spinta a due mani di Haaland su Anderson, col centrocampista inglese che cade. Turpin, richiamato all’on field review dal Var, torna indietro sui suoi passi e annulla la rete. «Dopo la revisione, il numero 9 della Norvegia [Haaland] ha spinto il difensore della squadra avversaria prima che venisse battuto il calcio d’angolo», ha dichiarato Turpin. «Pertanto, la decisione è di ripetere il calcio d’angolo». Da qui al 90′ non cambia il risultato e si va ai supplementari sull’1-1.

Il rigore revocato

Al 93′ male Nyland sulla conclusione da lontanissimo di Rogers, Bellingham brucia Ostigard e appoggia in rete! E’ 2-1! Al 99′ Spence insiste sulla sinsitra e in area mette la gamba davanti a Bobb che lo stende, Turpin indica il dischetto ma richiamato all’on field review dal Var cambia idea, nota che è stato Spence a cercare il contatto e poi lasciarsi cadere in area. Rigore revocato. Al 117′ primo e unico giallo: è per Ajer per proteste dopo uno scontro aereo tra Rogers e Pickford. Nei minuti di recupero del secondo tempo, Bellingham finisce a terra dopo un colpo fortuito al tallone ricevuto da Heggem, per l’arbitro non c’è nulla. Finisce 2-1: Inghilterra in semifinale.

La moviola di Bergonzi

Caustico l’ex arbitro Mauro Bergonzi che a Rai1 spiega sul primo gol inglese: “Si nota la piccola deviazione della palla, colpa del cavo. La palla colpisce il cavo della spider cam. Una cosa mai vista nella storia del calcio. La palla non può colpire un corpo estraneo. La FIFA ha già diramato un post in cui dice che non vi è alcuna evidenza che il pallone abbia toccato il filo aereo e alterato il movimento del pallone, perché non c’è un segnale proveniente dal sensore. Al di là del comunicato della Fifa è difficile accettare che la palla venga deviata da un corpo estraneo e la lente ci dice questo: c’è una deviazione del corpo estraneo. Il gol andava annullato da regolamento”.

Chi è l’arbitro Turpin

Lo chiamano l’arbitro delle finali, perché Clement Turpin ne ha dirette molte anche se il designatore Rosetti lo ha “bruciato” a Euro2024 preferendo a lui e a Orsato il connazionale Letexier. Il 42enne fischietto francese ha diretto tra le altre gare la finale di Euro 2021 e la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid del 2022 ed è stato chiamato finanche dagli arabi a dirigere la finale della coppa del presidente negli Emirati nel 2023. Arbitro di grande esperienza e di enorme spessore tecnico sa imporre la sua personalità senza ricorrere a minacce o sanzioni. E’ un top-class.

L’arbitro ha ammonito un sol giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Danos e Pages con lo spagnolo Hernandez IV uomo, l’arbitro del match ha ammonito solo Ajer.