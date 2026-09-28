Norvegia-Portogallo, moviola: il Var nega la gloria a Goncalo Ramos, incubo portiere e gialli in serie

La prova dell’arbitro Letexier a Oslo nella gara di Nations League analizzata al microscopio. Il fischietto francese ha ammonito nove giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Prova insufficiente di Letexier, che pure è tra i migliori arbitri al mondo, in Nations League, non riesce a tenere in pugno la gara e si scatena con le ammonizioni: ben 9 in tutta la gara. Vediamo cosa è successo a Oslo.

Norvegia-Portogallo, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 6′ Il quarto uomo ha già dovuto richiamare Jorge Jesus, troppo agitato in panchina. Primo giallo al 16′, è per giallo per Julian Ryerson per un fallo su Francisco Conceição. Valido al 17′ il gol di Joao Felix. Al 21′ giallo per Jorge Jesus per aver protestato contro un presunto fallo di Cancelo su Nusa. Al 47′ giallo per Fredrik Aursnes per un fallo su João Félix. Al 49′ giallo per João Palhinha per fallo su Ryerson.

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Il gol annullato

Regolare al 52′ il gol di Haaland, 65esima rete per lui in 57 partite con la nazionale norvegese. Al 54′ erroraccio del portiere Nyland… intercetta Ramos che con un pallonetto superbo scavalca il portiere. Al 58′ un altro incredibile errore del portiere Nyland, ancora Ramos intercetta il pallone e calcia a porta vuota per il 3-1, l’arbitro convalida ma interviene il Var e annulla per un fuorigioco millimetrico.

Pioggia di gialli

Al 65′ giallo per Kristoffer Ajer per un fallo su Nuno Mendes, due minuti dopo ammonito anche Renato Veiga. Al 76′ giallo per Vitinha per perdita di tempo e subito dopo anche per per João Cancelo che calpesta Schjelderup. Continua la pioggia di cartellini, all’88’ ammonito anche Rúben Dias. Infine al 94′ giallo anche per Silva. Dopo 7′ di recupero finisce 1-2.

Chi è l’arbitro Letexier

Francois Letexier con l’addio di Orsato, il calo di Turpin e il declino di Taylor, oggi è considerato il n.1 al mondo degli arbitri. Ad Euro2024 ha arbitrato la finale: aveva debuttato, benissimo, in Croazia-Albania, ripetendosi con ottimi voti in Danimarca-Serbia, sempre nella fase a gironi, e in Spagna-Georgia agli ottavi. Il francese vanta 67 partite Uefa all’attivo, internazionale dal 2017. Nato a Bédée, un comune con più 4mila abitanti situato nel dipartimento dell’Ille-et-Vilaine nella regione della Bretagna, il 23 aprile 1989. Il fischietto francese è stato il più giovane ad esordire in Ligue 1, a 25 anni.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti una sola vittoria della Norvegia, 2 pari e 8 successi dei lusitani.

L’arbitro ha ammonito 9 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mugnier e Rahmouni con Pignard IV uomo, il belga Van Driessche al Var e Rainville all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Ryerson, Aursnes, Palhinha, Ajer, Veiga, Vitinha, Cancelo, Rúben Dias, Silva.