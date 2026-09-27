Il Milan e Amorim sorridono: Ramos protagonista a Oslo. Problemi al ginocchio per Conceicao, Cristiano Ronaldo non pervenuto. La Germania di Klopp perde in casa contro la Grecia

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Colpaccio del Portogallo, che sbanca Oslo grazie al passato e al presente del Milan nella seconda giornata di Nations League. Joao Felix e Gonçalo Ramos aprono e chiudono i conti contro la Norvegia, cui non basta il solito Haaland soprattutto per via degli errori di Nyland. Disastro Klopp: la Germania cade in casa contro la Grecia dopo il pareggio all’esordio con l’Olanda.

Norvegia-Portogallo, Jorge Jesus lascia Ronaldo in panchina

Jorge Jesus lascia Cristiano Ronaldo in panchina nel big match contro la Norvegia a Oslo. Il ct del Portogallo sceglie dal primo minuto Gonçalo Ramos come centravanti, con Joao Felix e Conceicao alle sue spalle. Una decisione importante da parte dell’ex allenatore dell’Al-Nassr, perché fa seguito alle critiche piovute su CR7 dopo la prestazione nella precedente sfida vinta di misura contro il Galles. Ancora fuori dall’undici titolare Rafa Leao.

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Conceicao, problema al ginocchio: è allarme Juventus?

Brivido per Conceicao e per la Juventus. L’esterno offensivo bianconero ha accusato un problema al ginocchio nel finale del primo tempo e all’intervallo sembrava possibile una sostituzione immediata, con Trincao o Leao pronti a entrare. Il figlio d’arte è invece tornato in campo per la ripresa, ma la sua partita è comunque finita al 56’, quando Jorge Jesus lo ha sostituito con Leao. La Juventus attende ora aggiornamenti sulle sue condizioni e incrocia le dita. C’è un pizzico di apprensione, soprattutto in virtù dei tanti infortuni che hanno caratterizzato questo primo scorcio di stagione della squadra di Spalletti.

L’ex Milan Joao Felix si ripete, poi Haaland

Dopo 17’ Joao Felix porta avanti il Portogallo. L’ex Milan aveva già segnato contro il Galles, decidendo la sfida di Lisbona con la sua rete. Ma la Norvegia reagisce e al 51’ trova il pareggio con il solito Haaland, ancora una volta protagonista dopo la doppietta realizzata contro la Danimarca nella prima giornata.

Milan, Ramos si sblocca in nazionale grazie a Nyland

Il pareggio della Norvegia dura solamente tre minuti, perché Ramos riporta subito avanti il Portogallo. L’attaccante rossonero sfrutta un clamoroso errore di Nyland, che perde il pallone e lo consegna all’avversario. Ramos non si fa pregare e supera il portiere scandinavo con un morbido pallonetto firmando così il gol del sorpasso. Sono tutti contenti: da Amorim a Jorge Jesus, dai tifosi rossoneri a quelli portoghesi. Forse l’unico a storce il naso è CR7, che vede la sua leadership sempre più in bilico.

Ramos raddoppia, ma il VAR annulla

Poco dopo Ramos trova anche la rete dell’1-3, sfruttando un’altra papera colossale di Nyland. Il portiere norvegese sbaglia l’uscita fuori dalla propria area sul lungo rinvio di Diogo Costa e permette al centravanti del Milan di involarsi verso la porta e depositare il pallone in rete. L’arbitro francese Letexier, però, annulla il gol dopo il controllo del Var per una posizione di fuorigioco millimetrica del lusitano.

Germania-Grecia, disastro Klopp: sconfitta clamorosa

Dopo il pareggio per 1-1 sul campo dell’Olanda, Klopp incassa il primo ko alla guida della Germania. Alla WWK Arena di Augsburg la Grecia passa e rovina l’esordio casalingo del nuovo ct. L’ex uomo Red Bull cambia cinque uomini rispetto alla sfida di Amsterdam, affidandosi a Nubel in porta e al debuttante Conté. La Germania domina a lungo sul piano del possesso ma non riesce a trovare il gol. Ed ecco che si consuma la beffa: al 74′ Kourbelis calcia con il sinistro dopo aver recuperato il pallone e trova la rete del vantaggio grazie alla deviazione di Kimmich, che inganna Nubel. La Grecia resiste fino alla fine e porta a casa i tre punti. Dopo due giornate di Nations League, la Germania ha un solo punto in classifica. E su Klopp iniziano a piovere le prime critiche.