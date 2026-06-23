Una doppietta del Cyborg del City trascina gli scandinavi che si giocheranno il primato con la Francia, gli africani possono essere ripescati ancora

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La sfida è lanciata e Haaland l’ha raccolta. Il bomber del City ha risposto alle doppiette di Messi e Mbappè trascinando la Norvegia al successo per 3-2 contro il Senegal con altri due gol ed ora è a quota 4, a -1 dalla Pulce. Haaland può anche mangiarsi le mani per aver fallito un paio di chiare occasioni ma contava soprattutto vincere. La Norvegia, a punteggio pieno, lotterà con la Francia per il primo posto nel girone e ha dimostrato di essere una squadra temibile. Il Senegal, molto deludente, caotico e con un Koulibaly irriconoscibile, è alle corde.

L’errore di Koulibaly

Dopo due parate super di Mendy la gara si sblocca per un clamoroso svarione di Koulibaly. L’ex Napoli ha commesso un errore da principiante, regalando la palla a Pedersen che, alla 33a presenza in nazionale trova il suo primo prezioso e pesantissimo gol, con un tiro potente. Il Senegal va nel pallone. La Norvegia nel primo tempo avrebbe potuto raddoppiare con un tiro di Haaland sul palo dopo un inspiegabile errore di Mendy, e un successivo colpo di testa che ha nuovamente impegnato il portiere senegalese.

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Si scatena Haaland

Dopo l’intervallo si scatena Haaland. Ancora un’incertezza degli africani, Odegaard intercetta un passaggio sbagliato, s’invola e serve Haaland, che col sinistro non dà scampo a Mendy. Arriva la reazione del Senegal: sfruttato un varco nella difesa che ha permesso a Sarr di inserirsi al centro e concludere con relativa facilità, riducendo lo svantaggio. Contro Haaland, però, c’è poco da fare, e il Cyborg cinque minuti dopo completa la sua doppietta con una splendida conclusione al volo in area, questa volta di destro, su assist di Berg.

Nell’azione si infortuna gravemente Mendy, che non è in grado di continuare ed è costretto a uscire dal campo. La Norvegia ha in pugno la gara e dà l’impressione di poter segnare quando vuole, Pathe Ciss salva sulla linea un tiro di Bobb entrato per il deludente Sorloth (schierato in un ruolo non suo, largo a destra), ma poi nell’incredibile forcing finale del Senegal lo scatenato Ismaila Sarr servito da Jackson fa doppietta segna il 3-2 e nel recupero da 10 minuti ha sulla testa la palla di un pari che sarebbe stato clamoroso e immeritato.

Con questo risultato la Norvegia può sognare anche il primo posto nel girone mentre il Senegal dovrà battere l’Iraq (travolto ieri dalla Francia) per sperare di inserirsi tra le otto migliori terze classificate che saranno ripescate.