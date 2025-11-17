Norvegia, assurdo taglio capelli Ryerson non è una malattia: retroscena sulla chioma leopardata, a chi si è ispirato

Il terzino del Dortmund, tra i protagonisti nel successo per 4-1 contro l'Italia a San Siro, si è presentato in campo con un look quantomeno azzardato

Qualcuno ha pensato all’alopecia, altri agli effetti collaterali di qualche farmaco ma il taglio di capelli sconvolgente con cui si è presentato in campo a San Siro contro l’Italia il terzino del Borussia Dortmund e della Norvegia Julien Ryerson è una scelta precisa del giocatore, che si è ispirato a una stella dei Bulls in Nba.

Tutti i look più strani dei giocatori

Avevamo già visto quasi tutto, dai capelli viola di Theo Hernandez ai tagli a scalare di Pogba, dalle treccine di Leao ai codini, dallo “smile” disegnato sui capelli di Griezmann al ciuffo multicolor dello juventino McKennie con la Nazionale statunitense i look stravaganti dei calciatori non sono più una novità da decenni ma raramente avevano prodotto una reazione così choccante come il talio a chioma leopardata di Ryerson-

Un look alla Dennis Rodman, storica stella di Chicago, che però al confronto appare assai più sobrio, e molto vicino a quello di Luca Bonzi, calciatore delle Zebras di Luca Campolunghi in Kings League. Il giocatore già in passato aveva utilizzato acconciature eccentriche come capelli pitturati di rosa ma stavolta ha lasciato tutti a bocca aperta con un taglio leopardato/maculato che ha preso la scena a San Siro.

I tifosi scatenati sui social

Un taglio che comunque non è piaciuto per niente, a giudicare dalle reazioni sui social. Fioccano i commenti dei tifosi, di per sè già amareggiati per la figuraccia degli azzzurri: “Budino al latte con le macchie” e poi: “troppo illegale che dovrebbero penalizzare la Norvegia di almeno 1 punto” e anche: “Il “canepardo” fatto uomo” e ancora: “Il taglio peggiore della storia che giocherà i Mondiali. Noi, invece, forse li guarderemo ancora senza giocarli”, oppure: “Per quei capelli meriterebbe la sospensione dei diritti civili per almeno cinque anni”

C’è chi scrive: “In confronto la mezzaluna di Ronaldo il fenomeno era un capolavoro” e poi: “Il mio gatto quando l’ha visto s’è spaventato ed è scappato” e anche: “Manco lo facevo allenare uno che si presenta così” e ancora: “Dovevano darcela a tavolino solo per questa pettinatura”, oppure: “Nnon sapevo se rappresentava un pallone da calcio oppure una pelliccia di ghepardo” e infine: “Non so se sono peggio questo capelli o la nazionale italiana… Difficile”. Il web è scatenato: “I capelli di Ryerson sono un insulto allo sport, fossi nell’allenatore della Norvegia uno conciato così lo manderei in tribuna…”. C’è chi ironizza: “Il …coraggio .. di Ryerson che gioca nonostante una bruttissima malattia …al cuoio capelluto.