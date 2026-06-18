Nostalgia delle Notti Magiche, Marco Achtner canta Fuori dai mondiali

Parte da una ferita sportiva condivisa con la speranza di nuovi sogni

Roma, 18 giu. (askanews) – Niente Notti magiche per i tifosi azzurri, una ferita sportiva condivisa che tra rimpianto e nostalgia diventa musica nel nuovo singolo estivo di Marco Achtner “Fuori dai Mondiali”. “Sono stati tre mondiali consecutivi con la mancata qualificazione, a ispirare la mia canzone di questa quest’estate. Più che una canzone calcistica è una canzone che parla di noi, delle nostre notti tricolori dove ci radunavamo in piazza per vedere tutti insieme l’Italia. Ho pensato che molti bambini, molti ragazzi giovani non hanno mai vissuto questi momenti e quindi è un modo un po’ per raccontare a chi non l’ha vissuto e far rivivere a chi spera di rivivere in futuro questa situazione di aggregazione”. Un brano dal forte impatto emotivo, capace di tenere insieme memoria collettiva e intimità personale, che con leggerezza racconta anche come è cambiata la società. “Purtroppo secondo me in questo i social, che per tante cose hanno aiutato a essere più vicini, in questa cosa ci hanno reso tutti un po’ più soli a fissare lo schermo. Si gioca meno in cortile, si sta meno tutti insieme e un grande evento come il Mondiale di Calcio, che poi non è solo una cosa calcistica, secondo me aiutava anche a far sì che per vedere il Mondiale ci faceva stare insieme, che forse adesso è una cosa che manca e che purtroppo non c’è più”. Dopo anni di successi tra classifiche dance internazionali con milioni di stream alle spalle, Marco Achtner sceglie una sonorità fresca dai ritmi latini ma ricercata e sperimentale il tutto con una speranza. “Per noi che vogliamo vedere i Mondiali, diciamo, potrebbe essere un inno, un incentivo per i nuovi ragazzi a tornare nelle strade, nelle piazze, parchi a giocare e tornare a vedere queste notti mondiali tutti insieme”.