Nostalgia Milan, lo hanno deriso e lo rimpiangono

Un momento di caos del genere forse non si era mai visto negli ultimi anni in casa Milan, nonostante i sostenitori rossoneri siano oramai abituati a colpi di scena in negativo. Il mancato ingaggio di Spalletti e l’arrivo di Stefano Pioli hanno abbattuto ulteriormente il morale dei milanisti, che hanno riversato tutta la loro rabbia sul web.

Scuse ad Adriano – In un momento del genere in tanti rimpiangono l’ex amminsitratore delegato dell’era Berlusconi, ovvero Adriano Galliani. C’è chi scrive “Lo abbiamo criticato tanto, giustamente, ma con lui al timone le schifezze a cui stiamo assistendo non sarebbero mai successe. Scusa Adriano!” e chi invece affonda con “Maldini e Boban li abbiamo esaltati, ma la verità è che come dirigenti non valgono un decimo di Galliani”.

Dirigenza da rifondare – Proprio Maldini e Boban sono finiti nel mirino dei tifosi, che ne chiedono l’allontanamento. Durissimi i commenti, del tipo “Se avessero un briciolo di dignità dopo la figuraccia fatta con Spalletti/Pioli questi due dovrebbero recarsi a Casa Milan e rassegnare immediatamente le loro dimissioni”, e c’è anche chi afferma “Firmerei adesso per avere nuovamente la coppia Galliani-Braida”.

Quale futuro adesso? – I milanisti si interrogano su quale potrà essere il futuro della squadra, temendo che se il fondo Elliott non venda in tempi brevi tutti i calciatori migliori (su tutti Donnarumma e il capitano Romagnoli) stufi di stare in una squadra che annaspa a metà classifica possano decidere di andarsene dove possano lottare per vincere qualche trofeo.

SPORTEVAI | 08-10-2019 12:25