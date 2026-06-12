Notti Mondiali partenza sotto tono, autogol di Falcao, amarcord infiniti: che nostalgia per le gag di Mazzocchi

Lo show di Rai1 fa discutere: Graziani e Tardelli parlano solo del passato, manca l'atmosfera scanzonata di Notti Europee, format da rivedere

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Sono iniziati i Mondiali ma il debutto della Rai è stato tra luci e ombre. Oltre alle polemiche per lo show di Shakira interrotto nella cerimonia inaugurale per dar spazio al Tg1 anche il talk show Notti Mondiali non ha convinto del tutto.

Che differenza con Notti Europee del 2024

La prima puntata è iniziata alle 23.15, subito dopo la gara inaugurale tra Messico e Sudafrica trasmessa in diretta anche dalla Rai. In studio il conduttore Antinelli e una platea di ospiti tutti vicini ai 70 anni, ovvero l’ex voce di Tutto il calcio minuto per minuto De Luca e gli ex campioni Falcao, Tardelli e Graziani. Risultato? Atmosfera troppo cupa, per niente aiutata dalla scenografia, troppi ricordi del passato e pochi spunti legati all’attualità. Sono i Mondiali del 2026 ma si parla quasi solo di quelli del ’78 e dell’82.

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Manca l’atmosfera scanzonata di Notti Europee del 2024, le gaffe di Mazzocchi e i siparietti con Paola Ferrari, un duetto che riusciva a intrattenere informando tra interventi da “Casa Vianello” e battute. Antinelli sceglie una via diversa: parla della guerra in Iran e della politica Usa, dà ampio spazio alla scelta di vietare l’ingresso negli Stati Uniti all’arbitro somalo Omar Abdulkadir Artan e lancia il servizio di Umberto Martini, che due anni fa agli Europei era il re dei servizi scanzonati tra i tifosi e che invece stavolta (almeno per ora) si occupa di argomenti seri, delle proteste del popolo messicano e dei risvolti sociali.

Amarcord in studio, troppo spazio al passato

Con la presenza di Graziani, Falcao e Tardelli era inevitabile ricordare il 3-2 dell’Italia al Brasile dell’82 ma lo spazio dedicato al passato finisce col fagocitare l’attualità: mezzora abbondante di discussioni (“siete stati troppo presuntuosi” dice Tardelli a Falcao) con puntate anche sui Mondiali ’78 (l’ex fuoriclasse della Roma ricorda che fu fatto fuori dalla nazionale per motivi politici) e anche su quelli dell’86. Sempre bello rivedere i gol di Maradona ma cosa c’entra con questi Mondiali? Mancano spunti e approfondimenti sulle prossime gare.

L’autogol di Falcao

In un italiano assai incerto Falcao convince a metà al suo debutto da opinionista e commette anche una piccola gaffe quando stronca il match inaugurale appena trasmesso dalla Rai: “Una brutta partita. Una brutta brutta partita. Come partite inaugurale di un campionato del mondo ci voleva qualcosa di più”. Gelo in studio, il prodotto acquistato va sempre difeso.

Tifosi perplessi su Notti Mondiali

Fioccano i commenti sul web: “Quando qualcuno dice la verità viene guardato sempre male se quella verità non corrisponde alla nostra idea, siamo un popolo di buonisti ci va bene tutto ed elogiamo tutto” e poi: “Evidentemente Falcao non ha visto le partite del campionato italiano…” e anche: “Ha perfettamente ragione Paulo!! Sudafrica a livello seconda o terza categoria, non si può arrivare a giocare un Mondiale offrendo questo spettacolo”, oppure: “Ha ragione Falcao! Mondiale a 24 squadre! Piu squadre europee! E per piacere organiziamola dove il calcio e amato. Ok per il Messico ma USA e Canada cosa c’entrano? Soldi Soldi Soldi! Mi racomando . Tutti svegli per vedere Haiti , Capo Verde e Curacao…”

C’è chi scrive: “La prima di Notti Mondiali mi è piaciuta molto. Politica, calcio e problematiche. Bravo Antinelli. Good” e poi: “Se Antinelli non avesse affrontato temi caldi di geopolitica avrebbe scollegato il calcio dalla realtà. Lo sport è parte integrante della cultura e della storia mondiale. Non ci deve stupire ma va detto, Alessandro Antinelli ha una professionalità speciale” ma anche: “Date ad Antinelli una trasmissione politica…che senso ha, a Notti mondiali , non parlare di calcio!” e ancora: “Il programma è anche carino, ma la scenografia dello studio è disastrosa, quasi claustrofobica…Mancano anche riferimenti visivi ai mondiali, sembra lo studio di “Domenica In”…”.

Il web è scatenato: “Tardelli classe ’54, Graziani ’52, Falcao ’53, De Luca ’50.. Tutti uomini, tutti potenzialmente in pensione. Grazie RaiSport, sempre sul pezzo” e poi: “Non mi aspettavo la piega seria per Umberto Martini (aldilá dei temi di cui giustamente si deve parlare e lo ha fatto bene) però mi aspetto un ritorno delle gag comiche e dei tifosi strani a Notti mondiali” e infine: “Ma cos’è questa trasmissione? Biscardi dove sei????”.

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