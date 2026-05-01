Nottingham Forest-Aston Villa, moviola: follia di Digne ma l’arbitro fa di peggio, furia Emery

La prova dell’arbitro Pinheiro nella semifinale di Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto portoghese ha ammonito solo un giocatore

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Prestazione deludente del portoghese Pinheiro in Europa League: poche sbavature ma una gravissima, la mancata espulsione di Anderson per un intervento killer su Ollie Watkins. Vediamo cosa è successo.

Nottingham Forest-Aston Villa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 67′ follia di Digne che ha respinto nettamente con le mani un cross dal fondo di Hutchinson. Da capire se il pallone sia uscito completamente o no sul cross del giocatore del Forest. Inizialmente è stata concessa rimessa dal fondo al Villa, ma c’è un check VAR in corso: la palla non era uscita e Pinheiro dopo aver visto al monitor il replay, torna in campo e indica il dischetto, rigore trasformato da Wood.

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Il rosso ignorato

Primo giallo al 76′, è per Tielemans ma il vero scandalo è arrivato quando Elliot Anderson è scampato all’espulsione dopo un intervento imprudente che ha colpito la caviglia di Ollie Watkins , miracolosamente senza causargli lesioni. Per l’arbitro non c’è neanche l’ammonizione e dopo il recupero la gara finisce 1-0.

La rabbia di Emery

Commenti scandalizzati a Sky per il mancato rosso ad Anderson. Bergomi in studio è allibito: “Come fanno a non vederlo? Era rosso netto! Se fosse stata una squadra italiana cosa staremmo a raccontare adesso qui?”. Mario Giunta è incredulo: “Se lo prende bene gli spacca la caviglia”. Dello stesso avviso Emery, allenatore dell’Aston Villa, a Sky: “Imperdonabile. Fallo clamoroso, rosso e poteva rompergli la caviglia”.

Chi è l’arbitro Pinheiro

João Pinheiro, la scelta dell’Uefa per Nottingham Forest-Aston Villa, nasce a Braga nel 1988. È un arbitro molto precoce: dirige la sua prima partita nella massima divisione portoghese nel 2015, a soli 27 anni. Spesso ha fatto discutere: in un match tra Juventus e Nantes Pinheiro non concede un rigore solare alla squadra di Allegri, nemmeno dopo essere stato richiamato dal VAR. Il tocco di mano di Centonze è lampante e scomposto, ma l’arbitro fischia invece un fallo in attacco da parte di Bremer: la partita finirà 1-1. Il 36enne arbitro portoghese vanta oltre 350 gare nel calcio professionistico. La maggior parte dirette soprattutto in patria tra prima, seconda divisione portoghese e coppe nazionali.

In passato ha arbitrato anche in diverse competizioni internazionali per Nazionali, ma anche per club. E’ stato il IV uomo nella finale di Monaco tra Psg e Inter, con Kovacs arbitro. Il fischietto portoghese ha 37 anni ed è arbitro internazionale dal 2016. Nella stagione 2024/25 ha arbitrato cinque gare della fase a eliminazione diretta delle competizioni UEFA per club, tra cui la semifinale di ritorno di Conference League tra Chelsea e Djurgården (1-0) e la Supercoppa vinta ai rigori dal Psg sul Tottenham lo scorso agosto a Udine.

L’arbitro ha ammonito solo un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia con il norvegese Eskås IV uomo, Tiago Martins al Var e Narciso all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito solo Tielemans.