Primo turno fatale per Thomas Fabbiano al "Nature Valley Open", torneo challenger Atp dotato di un montepremi di 127mila euro in corso sui campi in erba di Nottingham, in Gran Bretagna.

Il 28enne di San Giorgio Ionico, numero 111 Atp e terza testa di serie del tabellone, eèstato battuto per 7-5 7-6(3), in poco più di un'ora e tre quarti, dallo spagnolo Marcel Granollers, numero 134 del ranking mondiale. Lo riporta Italpress.

SPORTAL.IT | 12-06-2018 10:00