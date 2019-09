Novak Djokovic fissa la data del rientro

L'infortunio alla spalla sinistra di Novak Djokovic potrebbe rivelarsi più serio del previsto, tanto da suggerire al diretto interessato di non sbilanciarsi troppo sui tempi di rientro. In Serbia per recuperare dall'infortunio che lo ha costretto a ritirarsi agli Us Open, il 32enne fuoriclasse slavo non ha nascosto la preoccupazione per le sue condizioni fisiche.

"Vorrei dirvi quando tornerò in campo, ma esattamente non lo so – ha detto 'Nole', numero uno del ranking mondiale, alla tv serba -. Ogni giorno monitoro l'andamento della riabilitazione e come reagisce la spalla. Purtroppo l'infortunio era serio, tanto che non mi ha permesso di proseguire il torneo a New York: mi è dispiaciuto moltissimo. Spero di essere in campo tra un paio di settimane, ma tra 6-7 giorni capirò meglio come reagirà il fisico. Lo scenario ideale prevede il mio rientro a Tokyo".

Djokovic vorrebbe dunque ritrovare il campo a fine mese, in occasione del Rakuten Japan Open di Tokyo, ma le riserve sul suo stato fisico sono ancora da sciogliere.

SPORTAL.IT | 17-09-2019 16:45