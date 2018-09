Novak Djokovic torna re di New York: agganciato Sampras

Novak Djokovic concede il bis: dopo aver vinto Wimbledon, il tennista serbo si aggiudica anche lo Us Open, conquistando il suo quattordicesimo Slam in carriera (come Pete Sampras e Ivan Lendl). Nole, tornato grande dopo un lungo periodo di appannamento causa infortunio, in finale ha avuto la meglio sull'argentino Martin Del Potro per 6-3, 7-6, 6-3 in tre ore e diciassette minuti di partita. 71esimo titolo e terzo Us Open in carriera per Djokovic, in difficoltà solo nel secondo parziale, vinto al tie break dopo una vera battaglia.

"Il supporto di quelli che mi sono vicini, che c’erano anche quando le cose erano dure, con l’intervento al gomito, e per questo capisco bene Juan Martin, è stato fondamentale per i miei successi di quest’estate – sono le parole di Djokovic dopo la vittoria -. Stare di fianco fianco a Sampras a 14 titoli, beh, posso dire Pete, ti adoro, sei il mio mito, mi sarebbe piaciuto che tu fossi qui! A Juan Martin dico che sicuramente lo rivedremo qui, con il trofeo in mano. A un certo punto, con i fan serbi e argentini, sembrava una partita di calcio, grazie ragazzi, è stata un’atmosfera fantastica per lui e per me. C’è John McEnroe? Adoro anche lui".

Del Potro emozionato: "Non è facile parlare ora, ma vi voglio bene ragazzi. Sono felice di aver giocato la finale con un avversario che è un idolo, mi dispiace aver perso, ma tanti complimenti a lui e al suo team. Non mi sono mai arreso durante i miei periodi da fermo per infortunio, con le operazioni ai polsi, lo US open è il mio torneo preferito. Grazie a tutta la gente argentina che mi ha sostenuto, grazie agli amici, uno può vincere o perdere un torneo, ma l’amore della gente che ti vuole bene vale più di qualsiasi coppa".

SPORTAL.IT | 10-09-2018 07:45